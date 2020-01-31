揭秘年度最火直播！「云监工」下造武汉火神雷神山医院

“5G信号现在起什么作用？”、“蹭什么热点，现在大部分人都没有5G手机吧？”

1月24日，当三大运营商刚刚宣布为武汉火神山和雷神山医院建设5G时，大多数网友都予以质疑。而不到一周后，两个医院建设的现场直播却火得一塌糊涂，数千万网友远程做起了“云监工”。

这只是科技企业助力湖北和武汉疫区的一个缩影。小米、滴滴、货拉拉......除了一批批数额巨大的现金捐款之外，他们或捐赠疫区亟需物资、或免费承担企业的运输需求、或解决疫区市民和医护人员的出行需求，在这场疫情阻击战中发挥着举足轻重的作用。

最火5G直播是如何练成的？

1月23日，也即是除夕前一天，武汉决定计划仿照北京非典时期的小汤山医院模式，建设火神山医院。当晚，中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的武汉分公司接到了疫情防控应急指挥部通知，要求紧急进行网络建设。该紧急工程包括了3G/4G/5G无线通信网，实现千兆网络覆盖。

网络建设对医院的重要性不言而喻。一方面满足医务人员和医院设备的基础通信需求，另一方面5G也可用于远程会诊、视频会议等场景。

据中国电信相关人士介绍，收到指令后，中国电信武汉分公司立即启动应急预案。组织设计、监理、施工单位赶赴勘察现场。同时，连夜研究确定建设方案，并向武汉铁塔公司提交点位需求。“在各参建单位和铁塔公司密切配合下，当晚即完成光缆路由勘察、确定基站建设点位和交付时间，启动光缆建设。”

1月23日夜，武汉电信各施工单位开始了医院4G、5G基站、接入主干光缆的突击施工。经过连续一昼夜的高强度作业，到1月24日下午16时，24芯接入主干光缆完成成端，比预定计划提前1天；到24日18时，24处支撑杆已完成20处，并启动4G、5G设备挂站、电源箱建设。当晚完成全部光缆敷设；24日晚上20时，中国电信的首个火神山5G基站张家渡基站开通成功。到1月25日午间，中国电信率先开通火神山医院5G网络。

中国电信武汉分公司史军副总经理表示，此次施工紧急调配湖北信产通服、湖北邮电规划设计院、北京成功等施工、设计、监理人员40多人，并且提前半天完成了任务。

中国移动和中国联通也不落后。1月25日，在开展光缆布放、基站架设、设备调试等一系列工作之后,中午12时，中国移动在火神山医院正式开通首个5G基站；中国联通武汉分公司则在疗养院的楼顶上新增了“火神山基站”站点，实现了3G/4G/5G网络覆盖。1月25日13:00完成了基站天线安装，15:30完成了机房设备的安装和通电。17:30测试了开通数据。23:00基站正式完成测试，宣告开通。

而在完成通信网络基础设施任务的基础上，1月27日清晨，中国电信武汉分公司再次接到指令，需在火神山、雷神山医院开通直播。当地蔡甸、江夏两个区分公司组织突击队迅速勘察安装地点，快速完成选址、布放光缆及电源线和设备安装调试；1月27日晚20点，完成功能设置和能力部署，两家医院建设工地实景直播顺利开通。

至此，目前火爆异常的火神山和雷神山医院直播终于展现在了网友面前。1月27日直播开始，1月28日晚间已有近2000万网友观看直播，而截止1月30日晚间，这一数字已经突破5000万。网友们可以清楚地看到两家医院的建设现场，为武汉和疫区人民加油。这一直播也被称为史上最大规模“云监工”。

“我觉得没什么可怕的”

在网络建设之外，三大运营商也纷纷向湖北捐款支持抗击疫情。其中，中国移动捐款5000万元，中国电信捐款4000万元，中国联通捐款3000万元。

而在现金捐款之外，疫区更紧缺的还是口罩、防护服、消毒水等医疗物资。这也到了互联网企业们各显身手的时候。

小米集团区域拓展部副总裁、武汉总部总经理刘国俊表示，了解到1月23日武汉“封城”后部分医疗物资匮乏状况后，集团立刻成立内部协调小组，将小米有品全国六个大仓的库存所有符合要求的医疗物资，以及多方筹措的救援物资，通过仙桃中转，接力运送进了武汉。

据了解，这批物资包括大量N95口罩、医疗口罩和各类温度计，都是目前武汉抗击新型冠状病毒肺炎所亟需的物资。1月25日大年初一中午，小米集团首批救助武汉的医疗物资安全抵达。小米方面还组织自身物流、仓储等综合能力，协助武汉大学校友，安排将捐赠的1500件防护服送达武汉大学人民医院。

小米集团还把综合救灾能力赋能到生态链，共同参与支援湖北的抗疫工作。小米生态链企业紫米科技、紫米科技、8H、小吉科技、造梦者、九号机器人、九安医疗等企业捐赠了大批物资和资金。生态链企业还发挥特有的品类优势，捐赠了大量符合疫区需要的生活用品。如8H、小吉科技共捐赠400套抗菌床垫，造梦者捐赠200台除菌空气净化器，部分物资已运抵湖北。

不过，并不是所有的互联网企业都具备小米的仓储和物流能力，因此捐赠物资的运输就成了难题。

为缓解湖北和武汉地区物资紧缺问题，众多物流企业近日纷纷开辟了绿色通道。中国干线物流平台满帮集团于1月25日成立由CEO张晖负责的应急专班，开通平台绿色服务通道，积极对接相关政府部门运输需求；货拉拉也于1月26日宣布，在武汉城区开通救援物资运输“绿色通道”，调集平台运力，免费为救援物资提供运输服务，相关费用由货拉拉公司承担。

1月25日，火神山医院承建方急需将一批制作箱式房材料从成都运到武汉，以保障火神山医院工程如期交工。货拉拉在得知此需求后，紧急协调运力，两小时内就完成了司机及车辆的匹配。

负责此次运输的货拉拉司机王师傅今年25岁，来自四川广元，朋友转发后得知了货拉拉绿色通道的运输需求，当即决定接单。王师傅说，“别人都说不敢来，但我觉得没什么可怕的。”

1月27日当天下午17点30分从成都出发，历经20多个小时，1月28日下午2点40分，载有大量铁门的货车终于抵达了建设工地，圆满完成任务。“交警看到是疫情防控物资基本上一路绿灯，关卡全部打开放行。”虽然疲惫但又满脸欣慰的王师傅说道。

货拉拉方面表示，截至1月28日晚，货拉拉支援武汉绿色通道已承接22个运输需求，其中包括了由中华志愿者协会向武汉大学人民医院等10家医疗机构送去救援物资的运输需求，包含14万个口罩及1千箱香蕉；货拉拉爱心车辆还向武汉、咸宁、孝感等地送去4千套防护服物资。

截止1月30日晚间，全国新型肺炎确诊人数已超8000例，疫情阻击战越来越进入攻坚阶段。不过，也有越来越多的中国科技企业、甚至国外科技企业加入到捐款、捐赠物资等疫情防控支持中来。更多中国电信、小米、货拉拉等科技企业的动人故事正在不断上演着，他们也是中国人赢得这场战役最终胜利的源源动力。