Linux Kernel 5.6已添加对USB4的支持

USB4设备预计今年晚些时候才问世，不过在这之前Linux 5.6内核已添加了对USB4的初始支持。

在Linux 5.6中支持USB4是倍受大家期待的功能，现在也确实已经实现了。Linux内核邮件列表显示，对USB4的初始支持已被添加到Linux Kernel 5.6-rc1中，进入了内核主线。

USB4规范于去年9月份公布，Linux内核之所以如此迅速提供对USB4的支持是因为USB4基于Thunderbolt 3。所以，在Linux内核启用对USB4的支持很大程度上是基于现有的Thunderbolt Linux代码。

另外，英特尔庞大的开源团队也为Linux 5.6内核提供了初始的USB4代码，这种USB4支持还将Kconfig选项从Thunderbolt转移到USB4命名方案。

Linux 5.6内核中除了添加对USB4的支持外，其他和USB/Thunderbolt相关的工作还包括支持Type-C代码中的单独DisplayPort备用模式设备，能够以S2模式处理来自USB设备的USB唤醒事件（USB Wake-On）、大量 NVIDIA Tegra USB更新，对联发科技MUSB控制器的支持、对Thunderbolt中的USB 3.x隧道的支持，以及对其他各种USB支持的改进。

对Linux 5.6内核进行USB改进的完整列表来自此PR，该PR已被合并到主线中。