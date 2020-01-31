Windows Core OS信息再遭工程师简历“泄露”

微软Windows Core OS又有信息“泄露”。

这是近期从微软产品经理Naim Ayat 的 Linkedin个人资料页中透露出来的信息，Naim的经历中写到：

在构建Windows Core OS的团队中：Windows 10、Windows Mixed Reality（HoloLens）和Xbox系统软件的未来迭代的基础。 领导多个团队来开发创新的文件系统技术，该技术将使Azure云中运行的Windows实例的资源效率提高20倍。 当前正在Windows 10X上运行，该操作系统适用于Surface Neo（将于2020年假期推出）等双屏PC。

从这些信息中看，WCOS果然是跨多种设备的操作系统，从以往披露的消息来看，WCOS是一个跨PC、平板、智能设备与移动等各种物理端的操作系统，它采用模块化设计，使用Composable Shell（C-Shell/CShell）模块化交互界面，以实现跨平台界面。围绕CShell，WCOS衍生出了众多不同的版本（子系统/模块），应用于不同设备。

微软在开发新一代操作系统 Windows Core OS（WCOS）众所周知，但至今微软都没有官方宣布过相关信息，我们只能从一些“泄露”出来的信息逐步逼近该系统的真相。

其它渠道不说，单是因为微软相关工程师的简历透露出来的信息，我们对于WCOS就有了不少简单的了解。

回顾一下，2018年 8月份，在微软招募的软件工程经理岗位说明中明确写到：SiGMa Device Platform (DPlat)团队拥有Windows Core OS（WCOS）的定义和交付权利，而该系统将适用于所有新设备。所招募工程师主要工作是在新硬件上整合软件体验，这首次证实了WCOS的存在，同时微软团队正在进行积极的研发。

去年1月份的时候，又有工程师简历消息指出 Windows Core OS包含了开源组件，这让其模块化（子系统化）的猜想进一步得到证实。

再到8月份，有网友发现微软某工程师的Linkedin档案上有关于开发WCOS的记录：开发Action Center的Windows Core OS（WCOS）变体（Develop the Windows Core OS (WCOS) variation of Action Center）。

Action Center其实是Windows 10中的操作中心，它是一个快速操作系统通用功能的便捷入口，同时也是一个系统消息通知中心。该工程师的一个职责应该正是将Windows 10的这一功能移植到Windows Core OS中。

不知道正式发布WCOS的时候，微软会不会考虑直接通过工程师简历来“透露”？

对了，Naim的信息还透露了微软双屏PC设备 Surface Neo将于2020年假期推出，估计就是年底。