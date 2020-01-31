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OpenAI宣布多项目转向PyTorch构建，网友：喜大普奔！

2020/1/31 9:50:26来源：网易科技作者：-责编：懒猫评论：

1月31日消息，OpenAI宣布将Spinning Up in Deep RL等项目全面转向基于PyTorch进行构建。

OpenAI表示，其正在PyTorch上标准化OpenAI的深度学习框架。过去，其根据项目的相对优势，曾经在许多框架中实施项目。现在选择标准化，以使团队更容易创建和共享模型的优化实现。

据了解，OpenAI选择PyTorch的主要原因是为了在GPU上大规模提高我们的研究生产力。在PyTorch中尝试和执行新的研究想法是非常容易的；例如，切换到PyTorch将生成建模中的研究想法的迭代时间从几周缩短到几天。此外，加入PyTorch这样一个快速发展的开发者社区，包括Facebook和微软这样的组织，也能推动GPU的规模和性能。

对此，网友们纷纷表示赞许。

一直以来，有关于深度学习部署框架Tensorflow和Pytorch之争一直被津津乐道。业界普遍认为：Pytorch简单易上手，被广大学者和科研人员所使用。其特点是快速实现、验证自己的想法，而不太注重兼容、部署等问题。而Tensorflow的生态更有利于快速部署。

而眼下，许多工业界项目也纷纷转投Pytorch。Tensorflow在工业界的地位，也没有那么牢固，因为生态总归是人构建的。当学术界疯狂扑入Pytorch，对新模型的适配等工作，自然会倾向于Pytorch了。

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关键词：OpenAI

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