广电总局紧急支援湖北百部动画片、纪录片、广播剧

随着疫情防控工作进入关键阶段，国家广播电视总局继续加强对湖北的节目供给支持。

1月30日，广电总局宣传司紧急调配100余部优秀动画片、纪录片、广播剧，免费支援湖北广播电视台播出。这次赠播的动画片有《大禹治水》《戚继光》《丝路传奇大海图》《动物合唱团》《篮球旋风》《超级飞侠》《喜羊羊与灰太狼》《萌鸡小队》《猪猪侠》《最可爱的人》《可爱的中国》《冰雪冬奥村》《哈皮父子与水金刚》《翻开这一页》《宇宙护卫队》《阿优的烦恼》《荒岛历险记》等40余部，共约400小时。纪录片有《长江之恋》《本草中华》《人间世》《生命时速•紧急救护120》《温暖在身边》《希望的田野•兴安岭上》《相爱四十年》《四十年：美好生活》《时光的旋律》《影响世界的中国植物》等10部，共约70小时。广播剧有《中国船长》《罗湖桥》《父亲》《天若有情》《向日葵》《种树人》《我有一片阳光》《打工局长》等60余部，共约60小时。赠播作品均为近年来深受听众观众欢迎的优秀作品，如《大禹治水》获得“五个一工程奖”。

在广电总局宣传司组织下，中国广播电视社会组织联合会、中国广播剧研究会、广东广电局积极协调部分相关作品播出版权。央视动漫集团、湖南卫视、深圳卫视、广东卫视、湖南经视、上海哈哈炫动卫视、北京卡酷少儿频道、湖南金鹰卡通频道、江苏优漫卡通频道、SMG纪录片中心、SMG互联网节目中心、湖南金鹰纪实频道和浙江卫视蓝巨星公司、完美鲲鹏（北京）影视有限公司、杭州阿优文化创意有限公司、广东奥飞文化传播有限公司、广州达力动漫有限公司、深圳方块动漫有限公司、云集将来传媒（上海）有限公司、上海笃影文化传媒有限公司、北京世界园艺博览会事务协调局、北京木子合成影视文化传媒有限公司等国内重要广播电视制作播出机构积极参与，踊跃捐赠动画片、纪录片播出版权。这些作品将为充实湖北广播电视播出机构优秀节目资源，丰富湖北人民群众居家防疫的精神文化生活，打赢疫情防控阻击战积极贡献力量。