专家答疑：建议尽量不要开中央空调，会增加传播风险

在当下的肺炎疫情预防的情况下，办公室中央空调可以开吗，会不会增加传播风险？

据人民日报报道，近期，浙江疾控中心传防所副所长凌锋表示，如果办公室有上呼吸道症状的员工，#建议尽量不要开中央空调#，可以开分体式空调。中央空调后期的消毒会非常的麻烦，涉及到的人群不仅仅是一个办公室，共用一个通风管道的办公室都会受影响。

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据介绍，中央空调往往成为疾控工作中重点关注的一个因素，目前已经发现了通过中央空调让办公室人员感染疫情的相关例子，希望大家注意防范。