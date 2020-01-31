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武汉市慈善总会公布捐赠款使用情况：其中1亿建“小汤山”

2020/1/31 12:25:34来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月31日消息 昨日晚间，武汉市慈善总会发布新型肺炎防控社会捐赠款使用情况1号公告，

公告显示，由武汉市新型肺炎防控指挥部统一调配使用市慈善总会社会捐赠款7.88亿元，根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款3600万元，共计8.24亿元。其中1亿元捐款给武汉市新建的两座传染病医院。

image.png

武汉市慈善总会关于新型肺炎防控社会捐赠款使用的公告

第1号

根据武汉市新型肺炎防控指挥部第4号通告，现将我会使用社会捐赠款第一批8.24亿元情况公告如下：

1、由市新型肺炎防控指挥部统一调配使用市慈善总会社会捐赠款7.88亿元（另外市红十字会0.5391亿元，共计8.4191亿元）：

单位、区

 拨付数（万元）

新建传染病医院（2个）

10000

疾控中心

500

肺科医院

4000

急救中心

491

市一医院

3000

市中心医院

3500

市三医院

2000

市四医院

2500

武东医院

500

东湖医院

500

精卫中心

500

市金银潭医院

4000

儿童医院

1000

中医医院

1000

市汉口医院

3500

武昌医院

3200

市六医院

3000

优抚医院

1000

同济医院中法新城院区

600

协和医院西区

600

省人民医院东院

600

湖北省中西医结合医院

600

天佑医院

600

江岸区防控指挥部

2000

江汉区防控指挥部

5000

硚口区防控指挥部

2000

汉阳区防控指挥部

4000

武昌区防控指挥部

4000

青山区（化工区）防控指挥部

4000

洪山区防控指挥部

2000

东西湖区防控指挥部

3000

经济开发区（汉南区）防控指挥部

1000

蔡甸区防控指挥部

2000

江夏区防控指挥部

2000

黄陂区防控指挥部

2000

新洲区防控指挥部

2000

东湖高新区防控指挥部

1000

东湖风景区防控指挥部

1000

2、根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款3600万元：

受赠使用单位

 拨付数（万元）

武汉大学人民医院

200

武汉大学中南医院

200

同济医院

200

黄陂区人民医院

60

市红十字会医院

80

武汉亚心医院

60

蔡甸区慈善会

200

江岸区慈善会

1000

武汉市普爱医院

50

新洲区慈善会

500

黄陂区慈善会

500

武昌慈善总会

500

武汉市第一医院

50

后续使用社会捐赠款情况将陆续公布。

我会将依法依规依程序公开透明使用社会捐赠款，欢迎社会各界监督。

武汉市慈善总会

2020年1月30日

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关键词：新型冠状病毒肺炎武汉市慈善总会

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