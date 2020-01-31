武汉市慈善总会公布捐赠款使用情况：其中1亿建“小汤山”

IT之家1月31日消息 昨日晚间，武汉市慈善总会发布新型肺炎防控社会捐赠款使用情况1号公告，
公告显示，由武汉市新型肺炎防控指挥部统一调配使用市慈善总会社会捐赠款7.88亿元，根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款3600万元，共计8.24亿元。其中1亿元捐款给武汉市新建的两座传染病医院。
武汉市慈善总会关于新型肺炎防控社会捐赠款使用的公告
第1号
根据武汉市新型肺炎防控指挥部第4号通告，现将我会使用社会捐赠款第一批8.24亿元情况公告如下：
1、由市新型肺炎防控指挥部统一调配使用市慈善总会社会捐赠款7.88亿元（另外市红十字会0.5391亿元，共计8.4191亿元）：
单位、区
拨付数（万元）
新建传染病医院（2个）
10000
疾控中心
500
肺科医院
4000
急救中心
491
市一医院
3000
市中心医院
3500
市三医院
2000
市四医院
2500
武东医院
500
东湖医院
500
精卫中心
500
市金银潭医院
4000
儿童医院
1000
中医医院
1000
市汉口医院
3500
武昌医院
3200
市六医院
3000
优抚医院
1000
同济医院中法新城院区
600
协和医院西区
600
省人民医院东院
600
湖北省中西医结合医院
600
天佑医院
600
江岸区防控指挥部
2000
江汉区防控指挥部
5000
硚口区防控指挥部
2000
汉阳区防控指挥部
4000
武昌区防控指挥部
4000
青山区（化工区）防控指挥部
4000
洪山区防控指挥部
2000
东西湖区防控指挥部
3000
经济开发区（汉南区）防控指挥部
1000
蔡甸区防控指挥部
2000
江夏区防控指挥部
2000
黄陂区防控指挥部
2000
新洲区防控指挥部
2000
东湖高新区防控指挥部
1000
东湖风景区防控指挥部
1000
2、根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款3600万元：
受赠使用单位
拨付数（万元）
武汉大学人民医院
200
武汉大学中南医院
200
同济医院
200
黄陂区人民医院
60
市红十字会医院
80
武汉亚心医院
60
蔡甸区慈善会
200
江岸区慈善会
1000
武汉市普爱医院
50
新洲区慈善会
500
黄陂区慈善会
500
武昌慈善总会
500
武汉市第一医院
50
后续使用社会捐赠款情况将陆续公布。
我会将依法依规依程序公开透明使用社会捐赠款，欢迎社会各界监督。
武汉市慈善总会
2020年1月30日