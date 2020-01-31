武汉市慈善总会公布捐赠款使用情况：其中1亿建“小汤山”

IT之家1月31日消息 昨日晚间，武汉市慈善总会发布新型肺炎防控社会捐赠款使用情况1号公告，

公告显示，由武汉市新型肺炎防控指挥部统一调配使用市慈善总会社会捐赠款7.88亿元，根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款3600万元，共计8.24亿元。其中1亿元捐款给武汉市新建的两座传染病医院。

武汉市慈善总会关于新型肺炎防控社会捐赠款使用的公告

第1号

根据武汉市新型肺炎防控指挥部第4号通告，现将我会使用社会捐赠款第一批8.24亿元情况公告如下：

1、由市新型肺炎防控指挥部统一调配使用市慈善总会社会捐赠款7.88亿元（另外市红十字会0.5391亿元，共计8.4191亿元）：

单位、区 拨付数（万元） 新建传染病医院（2个） 10000 疾控中心 500 肺科医院 4000 急救中心 491 市一医院 3000 市中心医院 3500 市三医院 2000 市四医院 2500 武东医院 500 东湖医院 500 精卫中心 500 市金银潭医院 4000 儿童医院 1000 中医医院 1000 市汉口医院 3500 武昌医院 3200 市六医院 3000 优抚医院 1000 同济医院中法新城院区 600 协和医院西区 600 省人民医院东院 600 湖北省中西医结合医院 600 天佑医院 600 江岸区防控指挥部 2000 江汉区防控指挥部 5000 硚口区防控指挥部 2000 汉阳区防控指挥部 4000 武昌区防控指挥部 4000 青山区（化工区）防控指挥部 4000 洪山区防控指挥部 2000 东西湖区防控指挥部 3000 经济开发区（汉南区）防控指挥部 1000 蔡甸区防控指挥部 2000 江夏区防控指挥部 2000 黄陂区防控指挥部 2000 新洲区防控指挥部 2000 东湖高新区防控指挥部 1000 东湖风景区防控指挥部 1000

2、根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款3600万元：

受赠使用单位 拨付数（万元） 武汉大学人民医院 200 武汉大学中南医院 200 同济医院 200 黄陂区人民医院 60 市红十字会医院 80 武汉亚心医院 60 蔡甸区慈善会 200 江岸区慈善会 1000 武汉市普爱医院 50 新洲区慈善会 500 黄陂区慈善会 500 武昌慈善总会 500 武汉市第一医院 50

后续使用社会捐赠款情况将陆续公布。

我会将依法依规依程序公开透明使用社会捐赠款，欢迎社会各界监督。

武汉市慈善总会

2020年1月30日