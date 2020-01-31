北京推迟签就业协议开始时间，暂停现场招聘

IT之家1月31日消息 据人民日报报道，今天，北京市人力资源和社会保障局与北京市教育委员会共同发布了《关于做好疫情防控期间本市高校毕业生就业工作的通知》，将2020年毕业生签署就业协议书开始时间推迟到3月1日，结束时间延至12月31日。

同时延长就业报到、求职创业补贴办理时间，视疫情变化情况，适时启动乡村教师特岗计划、乡村振兴协理员招聘工作。与此同时，暂停现场招聘活动，原定春节假期后开展的各类现场招聘活动一律暂停，恢复时间另行通知。