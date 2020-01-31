北京推迟签就业协议开始时间，暂停现场招聘

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月31日消息 据人民日报报道，今天，北京市人力资源和社会保障局与北京市教育委员会共同发布了《关于做好疫情防控期间本市高校毕业生就业工作的通知》，将2020年毕业生签署就业协议书开始时间推迟到3月1日，结束时间延至12月31日。
同时延长就业报到、求职创业补贴办理时间，视疫情变化情况，适时启动乡村教师特岗计划、乡村振兴协理员招聘工作。与此同时，暂停现场招聘活动，原定春节假期后开展的各类现场招聘活动一律暂停，恢复时间另行通知。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有