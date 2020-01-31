宅在家里能做点啥？我和妈妈玩了十天《健身环大冒险》

你和父母最近的一次争吵是什么时候？相信大多数人都是因为「戴不戴口罩」这个分歧。

在新型冠状病毒爆发的前不久，让很多年轻人最头痛的问题还不是「该去哪儿买口罩」，而是怎么能说服爸妈戴上口罩，平时熬夜爆肝的年轻人反而比整天沉迷各类养生文章的中老年人更「惜命」。

▲当然打是不可能打的，气也是真气

其实两代人的代沟一直都在，如果你从小就喜欢玩儿游戏的话，那这种感觉就更明显了，小时候家长们都视游戏为洪水猛兽，成绩下降、视力下降肯定都是玩游戏的锅。不过我就没有这种困扰了，因为我从小到大一直就没有Get到游戏的乐趣，无论是之前的小霸王、小神游，还是现在的各种手游网游。

游戏这么多，一定是我的打开方式不对！整天在极客之选耳濡目染的我，前段时间突然「开窍」，每天下班都要来几把《马里奥赛车》。在离京返乡之前，久仰任天堂大名的我特意向几位极客之选的小伙伴借来了一整套Switch，还有各种经典游戏和最近大火的《健身环大冒险》，准备在十多天的假期里好好会一会「世界主宰任天堂」。

下楼接我的时候，我妈最先注意到的是Ring-Con，也就是《健身环大冒险》这个「环」。当时我像哪吒背着乾坤圈一样背着健身环，我妈特别好奇地问我它的用处，在得知这是个健身游戏的道具之后，我还是在她脸上看到了不明所以的疑惑。

我妈，一位典型的山东中年女性，五十多年来从来没有接触过游戏，甚至连开心农场都没有玩过。健身环显然对她来说已经「超纲」了。

第二天，当我拿出Switch玩儿马里奥赛车的时候，我妈凑过来说：「这个挺贵的吧。」我解释说不是很贵，两千块左右。我妈听完震惊得张大了眼睛，她显然不能理解为什么会有人用一台手机的钱来买这种可有可无的玩意儿。我又指了指旁边的健身环说：「这个游戏还得六百多块呢，你要不要试试，能帮你减肥健身。」

最后这句话显然命中了我妈的痛点，她虽然不算胖，但是随着年龄的增长，去年的体检结果已经显示出了三高的迹象。虽然我妈对眼前这个游戏组合半信半疑，但她还是秉承着「一分价钱一分货」的原则，准备体验一把这个昂贵的「健身器材」。

我把Switch投屏到电视上（在这里还是要夸一句任天堂🐂🍺！让第一次操作的我很快就上手了），打开游戏，帮我妈把腿部固定带绑到腿上，再递给她Ring-Con。

当持续按压健身环进入游戏的时候，第一次接触Switch的她对于Joy-Con传来的震动感到十分新奇。但是新奇过后就是手忙脚乱，很少接触电子产品的她甚至不知道该遵循屏幕上哪个提示，健身环本身独有的操作方式更是提高了难度，我妈总是很难通过左右旋转Ring-Con来选择合适的选项。，只好把所有前期操作都搞定了之后才又把健身环还给了她。

「你跑得越快电视上的小人儿就跑得越快，往里按可以打箱子，往里拉可以吃金币，垂直按压可以跳起来……」，当我一股脑把这些操作告诉我妈的时候，她好像并没有并没有概念，我只好先让她跑起来。

刚开始她跑得十分谨慎，好像是怕惊扰到楼下的邻居，我在旁边催促我妈跑得再快一点。当电视里的小人儿和她的速度同步变快的时候，她满脸都带着探索世界的好奇，还时不时停下脚步检验这是不是「骗人的」。反复几次之后，我妈看着电视上有着火焰般头发的小人儿越跑越带劲。

中途需要打怪的时候，我就像小时候她给我讲故事那样告诉她，这些就是肺炎病毒，你得好好打败他们。我妈听了笑出了声，但还是无比认真地跟随电视上的语音提示，做着各种健身项目，而我就像健身教练一样在旁边纠正她的动作，「膝盖往后一点」、「胳膊伸直」……

一轮游戏下来，我妈已经累出了汗，她云淡风轻地说了句「还挺好玩儿的」。

第二天、第三天、第四天，我妈都在用健身环和抗击电视上的「肺炎病毒」。第五天，我妈主动赶走了正在沙发上打瞌睡的我爸，让我把游戏连到电视上。经过几天的上手，我妈已经能够勉强自己完成游戏了，但是没什么耐心的我还是忍不住在旁边喊，「跳过去啊！」、「往右转把金币吸过来！」、「我都教了你多少次了！」……

说完这些我立刻感到后悔，但是我妈却笑了笑说，「我年纪大了，你得多教教我」。我突然觉得有点熟悉，现在的我不就像当年的她吗？小时候妈妈教我说话、走路，一遍又一遍地教我那些成年人世界里稀松平常的那些事情。她一步步领着我走进了成年人的世界，现在到了我领着她进入这个科幻新世界的时候了。