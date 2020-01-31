SK海力士拟大幅削减今年投资，针对疫情制定应急计划

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北京时间31日消息，全球第二大存储芯片制造商韩国SK海力士公司周五警告称，中国新冠病毒肺炎疫情可能对芯片生产构成威胁，并表示将大幅削减年度投资。此前该公司发布的财报显示去年四季度营业利润暴跌了95%。
SK海力士首席财务官Cha Jin-sweok在财报电话会议上表示：“我们正准备一项应急计划。”但目前为止，中国病毒的爆发还没有造成生产中断。该公司在中国无锡有一家芯片工厂。
他表示：“芯片市场最近在继续改善......但不确定性仍然存在。”
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