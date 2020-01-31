从幼儿园到高三全覆盖！阿里“疫情服务直通车”全国提供600多门免费课程

为更好的帮助公众防范疫情，1月31日，阿里巴巴“疫情服务直通车”再次升级，新增“确诊患者同乘查询”、面向全年龄段学生的“在家上课”以及抗击疫情心理援助专线。

是否与确诊患者同行程？全国范围一键查询

近期，多地陆续爆出确诊案例。这些患者不少曾乘坐过公共交通，比如高铁、公交等。与他们一起乘坐的乘客也有感染的风险。因此一旦有确诊案例，相关部门都会设法通知与其同乘的乘客，进行居家隔离，避免风险进一步扩散。

为帮助公众更快的进行确认，阿里“疫情服务直通车”上线“患者同行程”查询功能，夸克智能搜索根据政府官网、疾控中心、媒体等权威信源发布的公开信息，将患者同行程信息进行整理和展示，目前已搜集了全国各地300多条车次、航班等信息。

公众可根据“地区”、“交通方式”、“车次”、“日期”等多种方式进行查询，上支付宝搜“抗击疫情”或“患者同行程”即可进入相关页面。

从幼儿园到高三，免费在线课堂全覆盖

不少学校因为疫情推迟了开学日期，为了让孩子们过一个充实的假期，阿里“疫情服务直通车”新增“不出门也能学”板块。

支付宝与阿里云教育联合新东方、学而思、作业帮、开课啦等知名培训机构，推出超过600门免费课程，涵盖幼儿园到高三全年龄段。课程包括小学、初中、高中的语文、数学、英语等学科教育课程，以及编程、乐理、思维训练、记忆力训练等素质教育课程。上支付宝搜“小宝教育”即可。

此外，优酷、钉钉联手发起面向中小学学生的“在家上课”计划，老师们能免费“一键开播”，给学生们提供安心的线上学习环境，不出门也能上课。也欢迎更多学校的优秀老师和创作团队一起加入。

据介绍，阿里巴巴的“疫情服务直通车”自上线以来，因汇总了各项不用出门也能享受到的服务，能减少大家出门的次数。如上支付宝或淘宝搜“问专家”即可在线预约心理健康专家等。

此前，阿里巴巴已设立了10亿元医疗物资供给专项基金，并为在一线抗击疫情的全国医护人员设立了最高50万元的健康保障金。此外，马云公益基金会捐赠1亿元支持新冠疫苗研发。