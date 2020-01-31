对于独占游戏PC化，微软索尼的态度为何不同

最近有媒体报道说，PlayStation 4独占游戏《地平线：零之曙光》（Horizon: Zero Dawn）将会登陆PC平台。这条新闻蛮有意思，因为游戏开发商Quantic Dream去年也将《底特律：成为人类》推向PC端，《底特律：成为人类》是索尼发布的游戏，当时这条新闻并没有引起大家太多关注，《地平线：零之曙光》不太一样。

为什么？可能是因为大家更喜欢《地平线：零之曙光》，行业认为它是索尼最棒的游戏之一。那么微软呢？它在 PC端有怎样的作为？PC是Xbox的延伸，还是说Xbox是PC的延伸，微软如何定位的？去年12月，微软曾展示Xbox Series X，它看起来很像PC。

十多年前，微软推出Games for Windows Live，想将PC与Xbox游戏融合起来，可惜，由于存在各种问题微软的努力失败了。Games for Windows Live给PC游戏带来巨大伤害，到今天这种伤害仍然存在。

遭到打击之后，微软表面上抛弃了PC游戏，至少PC游戏玩家是这样认为的。这种抛弃似乎是有利的，因为PC游戏迎来春天，Windows 7迈向巅峰，Valve打造一个强大的游戏王国。游戏PC的平均性能超过主机，2013年Xbox One和PlayStation 4发布之后，落后的局面还是没有改变。

玩家越多，钱就越多，开发者于是纷纷涌向PC端，在随后的日子里，PC游戏越来越好。2014年或者2015年时，“主机独占游戏”迎来全盛期，这些游戏要么出现在Xbox One上，要么出现在PS4上，未来它们很有可能会进入PC平台。

微软是怎么做的

大约5年前，微软开始悄悄行动起来：再次努力，将PC与Xbox融合。可惜，微软的旅程并不顺利。从Windows 7转向Windows 10有点强迫的意思，这次过渡充满争议。Windows 10 Store最初的表现也很糟糕。

Valve想完全摆脱Windows，以Linux作为基础打造一个游戏帝国——用SteamOS和Steam打造。Epic总裁Tim Sweeney曾经致信《卫报》，谴责UWP格式（微软主推的一种格式），说它的目的只是想在分销和商务领域形成垄断。

这就是4年前的格局。到了今天，我们不能说PC和Xbox是同一个平台，未来它们也永远不会同化。但在过去5年里，微软的确做了很多事，想将PC与Xbox融合。

先来看看微软是怎么做的：

——Windows 10：的确，Windows 10没有Windows 7那么受欢迎，但它还是中规中矩的继承者。

——Xbox Game Bar：微软推出很多PC版Xbox软件，它还不断翻新Xbox Game Bar，有了这款软件，在PC上插入游戏截图和视频片段变得更容易了。

——新控制器：自2016年开始，微软在游戏手柄中添加蓝牙功能，再也不用买适配器了。

——Xbox Play Anywhere：从2016年开始，所有Xbox第一方独家游戏全都加入到Xbox Play Anywhere阵营，也就是说，你只要购买一次，就可以在Windows 10 Store和Xbox两个地方同时拥有。保存进度时也可以在两个系统之间同步。

——Xbox Game Pass：去年，微软将Xbox Game Pass付费定阅服务带到了PC端，只是换了个名字，叫作“Xbox Game Pass for PC”。

——策略反转：2019年年末时，微软再次将游戏推向Steam。多年来，微软一直希望玩家拥抱Windows 10 Store，再次接受Steam是一大转变。可惜，就眼下来看，Windows 10 Store似乎更好一些。玩家可以通过Steam购买游戏，也可以每月支付5美元，通过Game Pass获得。

微软做了很多努力，虽然并非都成功了，但是PC游戏领地仍然是微软的，2020年也会这样。所以当我们听说索尼要将《地平线：零之曙光》带到PC端时，才会显得如此轰动。

想当年，微软在系统层面将Xbox Live植入Windows 10，看到这种变化，大家都在问：“是不是必须要付费？有没有什么新东西？”Xbox高管回应说不会多收费。如果玩家想在Windows 10 PC或者手机上玩线上多玩家游戏，不一定非要购买Xbox Live Gold。

可惜，在PC端Xbox Live并没有引起太多人注意，在Windows Store之外就更是显得低调了。很明显，有些玩家不希望微软/Xbox与PC游戏融合在一起，它们希望PC游戏保持独立。许多人认为P C游戏只是Xbox的一块封地，这种看法有一定的道理。

2010年至2015年时，开发者再次喜欢上了PC游戏，当时EA、Ubisoft、Bethesda、Capcom、Square、动视都向PC端投入资金，还为PC游戏搭建专用服务器，提供4K纹理包。在展会上，PC游戏出现的频率也越来越高。

索尼为何拒绝PC化

但是我们找不到索尼的身影。DualShock 4手柄从一开始就支持蓝牙，大体上可以兼容PC，但在PC端我们玩不了《神秘海域4》、《血缘》、《战神》、《直到黎明》。对于索尼来说，这样的选择可以理解，它卖的主要是硬件。现在索尼决定将《地平线：零之曙光》推向PC端，我们应该好好鼓掌。老实说，每一款游戏都应该移植到PC端。

只是索尼现在才改变态度似乎有些晚了，PC已经成为微软的领地。因为微软找不到对手，所以它有点不思进取。微软游戏的主要目标是提供服务，是打造平台，这种信念和坚持渗透到现代PC游戏。就算《战神》真的出现在PC端，看起来也像是投降——索尼向微软投降了。

某一天，索尼也许会像其它游戏商一样大胆拥抱PC，没有什么奇怪的；但索尼应该不会将PC当成平台来看待。微软《Halo: Reach》已经登陆PC端，《战神》呢？恐怕还要等很久。在PC这块领地上，索尼没有开一枪放一炮就向微软投降了，真是遗憾。现在我们只能将希望寄托在《地平线：零之曙光》身上，希望它真的推出PC版！

索尼不愿意将独占游戏PC化完全可以理解，现在的PC性能比PlayStation强很多，如果主机没有了独占游戏，还有什么卖点呢？没错，高规格PC的确比主机贵很多，但是PC游戏相比也便宜很多，长期升级成本低很多。如果索尼执意为独家游戏制作PC版，玩家可能会抛弃PlayStation，购买PC。

微软的策略与索尼不太一样，玩家买不买微软游戏机不是重点，微软的重点是想引诱用户付钱订阅Game Pass，通过Game Pass赚钱才是微软的如意算盘。虽然Game Pass没有太多独家游戏，但它还是很成功的。在下一代游戏机大战中，微软可能会放弃主机，直接向 Project xCloud下注，因为它已经连输三局。索尼的处境和微软不一样，所以选择的道路也不一样。

对于Project xCloud和Game Pass，微软到底抱有怎样的态度？我们不能断言，但是微软的选择的确有深刻原因。相比索尼，微软更有钱，它可以给Game Pass定出很低的价格。索尼如果也模仿微软，游戏机可能会提前死亡，给自己带来更大风险。

按照微软的说法，在未来很多年内，流游戏都不会成为主流选择，因为现在的带宽技术还不成熟，所以玩家仍然需要下一代硬件。长久以来，所谓的游戏机只是装在盒子内的PC，当下一代游戏机到来时，游戏机的意义将会淡化，你可以花钱买一台PC，性能比游戏机更强，而且可以玩两家公司的独占游戏。

在微软眼中，未来“独占游戏”将不再重要。与其投入巨资开发独占游戏，结果时好时坏，还不如想想别的办法，将Game Pass变得更有吸引力，那样来钱更快。去年，微软收购一大批二线开发商，正是因为微软看见了新趋势：独占游戏的地位正在下降。

索尼如何应对呢？它可能也会调整策略，走上相同的道路，最终游戏机可能会消失，高质量独占游戏也会消失。看看Netflix和亚马逊就知道了，为了赢得战争，它们不惜血本制作高质量剧集，结果如何？到了今天，99%的剧集都很糟糕。也许游戏也会像剧集一样，走上相同的不归路。