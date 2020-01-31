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阿里开通抗击疫情心理援助专线，首批近200专家服务

2020/1/31 13:54:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

继推出“在线义诊”支援抗击疫情，今天阿里巴巴又宣布上线面向医护人员及患者的“心理援助专线”。首批心理援助服务，专门面向湖北地区。

上支付宝或淘宝搜“问专家”即可进入“新型肺炎莫恐慌”专题，点击“面对疫情，如何应对不良情绪”，求助者就可以1分钱在线预约心理健康专家，时间匹配后由系统发起双向呼叫，在保护求助者隐私的前提下，与专家进行一对一的心理援助语音交流。（设置1分钱是为保证电话双呼顺利完成，并对用户分流）

针对疫情带来的社会心理压力，支付宝公益基金会与阿里健康联合国内权威心理健康团队共同发起“心理健康互联网援助行动”，通过专业的在线语音心理咨询服务，缓解受影响人群的心理问题，普及心理健康知识。

目前有首批近200位心理健康专家志愿报名在线咨询服务，他们来自中国心理学会、中科院心理所、中国社会工作协会、北大心理学院、北师大心理学部、北京桥爱基金会等权威心理研究及服务机构。

支付宝公益基金会表示，将继续支持以上联合发起机构，建立心理咨询师培训与督导机制，未来还将为湖北等地疫区的重点医院、重点隔离社区的居民提供为期一年的心理重建服务。

由于专家资源有限，因此首批服务专门面向湖北地区，优先服务一线医护人员、患者和逝者家属。

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关键词：阿里支付宝疫情

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