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《冠状病毒模拟器》登陆Steam ，2月22日发售

2020/1/31 14:57:39来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月31日消息 新型冠状病毒蔓延，近日一款名为《冠状病毒模拟器》的游戏在Steam上架，游戏将于2月22日发售，支持简体中文。

据悉，游戏中玩家将扮演来自邪恶天才实验室的冠状病毒，任务是摧毁地球上的人类并在整个银河系中扩散。

Steam页面介绍中写道《冠状病毒模拟器》还具有以下独特的功能：

·修改您的基因组

·提高您对极端条件的抵抗力

·单击以感染人并传播到世界各地

·确保疫苗开发不成功

·绕过人们为摧毁您而采取的所有保护措施

·与您最好的朋友分享经验：瘟疫，天花，霍乱，猪流感，埃博拉病毒

最后游戏介绍页面还有这样一段话；“本作品中出现的所有人物和事件都是虚构的。任何与真实人物的相似之处，无论是生死的还是事件，纯属巧合。游戏的目的不是侮辱或侮辱任何人。开发游戏时，没有人或冠状病毒受伤。”

配置需求如下：

最低配置:

需要64位处理器和操作系统

操作系统: Windows XP/Vista/7/8/10

处理器: 2 Ghz Dual Core

内存: 1 GB RAM

显卡: 512MB+

存储空间:需要200 MB可用空间

声卡: Any

推荐配置:

需要64位处理器和操作系统

操作系统: Windows XP/Vista/7/8/10

处理器: 3 Ghz Dual Core

内存: 1 GB RAM

显卡: 512MB+

存储空间:需要200 MB可用空间

声卡: Any

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关键词：肺炎病毒

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