新冠状病毒治愈者会不会留下后遗症？专家解答

IT之家1月31日消息 今天在国家卫健委新闻发布会上，有记者提问，最近治愈的病例与日俱增，人们比较关心他们会不会留下后遗症？治愈的人有哪些注意事项？

对此，中日友好医院肺炎防治专家组组长、呼吸4部主任詹庆元回答称，对新型冠状病毒感染，我们从临床上发现，主要还是累及肺，对轻症的患者应该没有后遗症，但是对于重症患者，可能在一段时间内会遗留一定的肺的损害修复的变化，比如肺纤维化。就我从临床的经验来讲，肺的修复能力是非常强的，绝大部分的肺纤维化都是可以修复的。但是对极重的，非常非常重的极少数的患者，可能会在比较长的时间内留下一点肺纤维化，我们要加强后期的随访。

此外，已经治愈的患者仍然要注意防护，同时要注意防治感冒。另外要加强康复，初期可以在家里做一些适当的活动，随着体力的恢复可以增加活动量，活动量大小以感到自己没有明显的疲劳感为活动标准。同时，我们还要注意心理的疏导和康复，因为有部分病人经过这次疾病之后可能会形成后期的抑郁，有必要的话我们建议去看心理门诊。建议所有的病人定期到门诊进行随访复查，包括肺功能、CT，便于我们长期的管理。

另外，詹庆元表示，新型冠状病毒感染的肺炎治愈患者有再感染风险，治愈后应加强防护。