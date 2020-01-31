国家卫健委：带口罩跳广场舞还是有风险的

IT之家1月31日消息据央视新闻报道，1月31日下午，国家卫健委举行新闻发布会，介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中重点人群和社区组织的健康防护情况。

国家卫健委称：老年人如果外出散步要避免去人员密集的地方，也要戴上口罩，对于老年活动，比如广场舞，建议还是先不要参与，带口罩跳广场舞还是有风险的。

国家新型冠状病毒肺炎临床督导专家、中日友好医院呼吸与危重症医学科主任詹庆元在发布会上介绍，老年人体质较弱，得肺炎是一个正常现象。此次疫情老年人也出现了较普及的现象——易感易重。作为医生，我给老年朋友和家属一些建议：

第一，家人要关注老人日常生活，保持通讯畅通，常备体温表和口罩。由于老年人抵抗力比较弱，所以早晚要测体温，时常电话问候。一定要问他饮食情况、睡眠情况、精神情况，因为老年人发病和正常人发病不太一样。老年人发病主要表现在日常生活状态的变化，这一点大家要高度关注。

第二，建议如果外出，要尽量减少甚至避免各种聚会。同时要远离有发热和咳嗽的人群。在冬天建议大家在不受凉的同时尽量保持良好通风状态，外出戴口罩，包括坐电梯、坐公交。还有一定要勤洗手，尤其是外出回来之后或收快递之后。外出一定要戴口罩，戴口罩一定要把鼻梁的夹子摁好。对于行动不便有困难的人，家人更要关心他们的体温，饮食睡眠精神状态的变化。