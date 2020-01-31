让每个人都爱上Facebook？扎克伯格：我已不再在乎

北京时间1月31日下午消息，据外媒报道，以前，马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）还希望每个人都爱上Facebook。不过，现在他已经不再在乎。

这位Facebook的首席执行官提醒称，今年，在自己公司面临的问题上，他会采取强有力和引起争议的立场。扎克伯格之所以有这样的决定，是因为，有人告诉他，在过去十年里，Facebook的管理层因为过于担心冒犯他人，而没有清楚地沟通公司的计划。“虽然人们因此对我们、对公司有积极的看法，但这样形成的看法也较为表面，”扎克伯格在周三的财报电话会议上说，“所以我的下一个十年目标不是要赢得人们的喜爱，而是争取大家的理解。因为，要获得信任，首先需要让人们理解你的立场。”

过去十年来，Facebook曾一直重金投资，来监测公司及其管理团队是否受用户喜欢和尊重，或是否在用户心中具有创新性。这项举措看起来也似乎很符合一家创造出“点赞”按钮的科技巨头行事风格，当然公司也在利用用户兴趣赚钱这一方面进步迅速。公司也经常在用户中间发起调查，询问他们对Facebook的看法，以及他们是否相信Facebook正在为世界积极做贡献。扎克伯格还聘请具有从政经验的人员来起草演讲稿、做咨询顾问。2017年，扎克伯格跑遍全国，参观工厂和农场等，阵势不亚于总统竞选。

可惜，这条策略并未奏效。如今，扎克伯格已然成为政客、监管机构和名人们最爱攻讦的对象。公司也面临来自各方的批评，一面人们指责平台助长带来破坏的虚假信息快速传播，另一面人们又攻击公司对用户帖子的检查等同于审查。有些人还指出，Facebook的商业模式依赖于对平台用户的监控，并且监控程度令人毛骨悚然；而其他人则反对公司加密旗下通讯应用数据的计划，称这样做会给掠夺者和犯罪分子创造避风港。

扎克伯格称，眼下，是时候选择自己的立场了。他说，自己会继续推行加密措施，“哪怕有人坚称隐私保护会给坏人提供帮助”。他还打算限制Facebook对人们言论以及他们如何在社交网络上活动的控制。他会保护Facebook的基于广告的商业模式，尽管该商业模式依赖于用户数据。他说，这相当于“坚持为世界上所有人服务”，而不只是为订阅用户服务。“这些立场会有人支持，也会有人反对，但我相信最重要的是我们应该直面问题，”扎克伯格说，“所以，敬请期待我们在今年的表现。”

这些问题显然不是投资者们最关心的。在周三的财报电话会议上，他们敦促Facebook，在平台新闻推送中的广告之外，披露更多有关最新增长计划的信息。因考虑到公司增长放缓，周四Facebook股价下跌6.1%。