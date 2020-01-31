警惕假借疫情诈骗！中国移动提醒：请做到四个“一律”

1月31日下午消息，一场突如其来的疫情，让社会各界都团结一心、众志成城，为打赢这场人类与病毒间的战争贡献着力量。然而，在全国上下众志成城抵抗疫情期间，不法分子却趁机诈骗！

中国移动提醒，对于以下几种圈套，大家要千万留心：

骗局一：火车/飞机等退改签

诈骗分子发送机票或火车票改签信息，以退费/发放补偿款为借口，诱导用户点击虚假退票网址，或拨打虚假客服电话，提供银行卡账号密码及验证码等敏感信息，进而盗取用户银行卡余额。

骗局二：旅行团/酒店/快递退费

诈骗分子借口旅行合同取消、酒店押金退还、快递滞留补偿或取消邮寄退费等，向用户发送虚假通知信息，诱导用户提供银行卡相关敏感信息，盗取卡内余余额。

骗局三：谎称亲属“感染”

不法分子冒充学校或某公司工作人员，以孩子或某亲属突然高烧，已被隔离医治为由，要求亲属汇缴“住院费”等，骗取受害人钱财。

骗局四：强制“体检”要求缴费

不法分子在火车站、汽车站等人员流动较多的场所寻找外来人员，谎称由于目前新型肺炎病例增多，必须经过检查才能乘坐公共交通工具，要求缴纳“体检费”

骗局五：售卖强身健体“秘方”

不法分子谎称有提高身体免疫力的特效药，对预防新型肺炎有非常好的功效，诱导用户购买，并在钓鱼链接中输入个人敏感信息，导致个人财产被骗。

骗局六：伪装公益捐款

不法分子冒用红十字会或医院等的名义，向用户发送防控新型肺炎“献爱心”的虚假信息，利用群众同情心骗取“善款”。

对此，中国移动提醒您：面对新型电信诈骗，一定要做到“四个一律”：

1、收到信息一律官方验证！

接到退改签的电话或短信，一定要拨打航空公司等官方电话核实情况，不要拨打短信中的电话号码；收到亲属感染等信息，一定要与亲属本人等多渠道确认，切勿匆忙打款。

2、退改一律使用正规途径！

购买机票应通过官方网站、官方客服电话、机票代售点等正规途径，避免使用搜索引擎点击到钓鱼票务网站；不管因什么原因涉及退款，一定要在商家官方平台进行，不点击不明链接，不下载非官方APP操作。

3、索要“两码”一律拒绝！

所有索要银行卡密码、验证码的非官方链接，统统关闭；所有索要银行卡密码、验证码的客服，统统挂断。

4、推销特效神药一律不信！

密切关注官方发布信息，不买特效神药，不信非专业机构信息。强身健体靠锻炼，治疗疾病靠医生！

中国移动表示，自疫情发生以来，其采取多项举措，保护大家的合法权益。

一是加强源头管理。在全部电话用户实名登记的基础上，从严从细开展语音专线、400、一号通等业务规范工作。

二是强化技术手段。自主研发建设了线上实时监控系统，充分运用大数据和人工智能技术，针对各类诈骗电话场景进行集中发现与处置，实现全集团95%的不良信息由机器自动识别、分析、拦截。

三是做好风险提醒。在全国31省推出了防诈骗来电号码提示、境外来电提示等免费服务，针对疑似诈骗电话第一时间向用户发送安全提醒。

四是开展联动打击。与公安部建立“总对总”的涉案号码线索快速查询机制，全力支撑公安开展电信网络诈骗打击工作。

目前，针对此次疫情，中国移动在全国投入应急保障和网络安全保障人员17000余人次、应急车辆2200余辆次，近15000名10086热线服务客户代表加班值守。

此外，中国移动助力一线人员指挥调度、远程沟通，帮助政府部门传播防控知识。面对社会提供免费服务包括：“免费视频短信群发”、“免费远程会议软件云视讯”、“指挥调度软件和对讲”、“免费群发公益短信”、“免费远程教育软件和教育”。