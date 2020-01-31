两名抗疫情殉职医生家属分别获字节跳动100万元公益资助

1月31日消息，今日头条、抖音、西瓜视频母公司字节跳动捐赠2亿元人民币设立的“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”公布了第四批4人资助名单。其中两位是因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情而不幸殉职的医生，根据基金管理规则，专项基金已经向其家庭分别拨付100万元资助。这是该基金设立以来，首次拨付百万元的捐助。

梁医生，61岁，武汉亚心总医院医生，在医院接诊患者时不幸感染新型冠状病毒，2020年1月16日确诊，后病情加重，于2020年1月25日凌晨5点57分医治无效去世。

另一位殉职的医务人员为福建省南平市浦城县仙阳镇中心卫生院副院长毛样洪。2020年1月25日，他接到上级指示，驻守在高速检查站检测过往车辆乘员体温。晚9时许，一辆轿车看到信号，误将油门当刹车，车辆失控。当晚，毛样洪倒在了抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情战场第一线。

其余两位基金受助人均为武汉协和医院的医护人员，他们在工作岗位上不幸被新型冠状病毒感染，2020年1月18日在武汉协和医院确诊。专项基金将为他们拨付每人10万元的资助。

这是字节跳动医务救助基金启动以来对外拨付的第四批资助。截至2020年1月31日，已经有34位抗击疫情一线医护人员获得资助。其中，32位因抗击疫情而不幸感染的一线医护人员，获得了每人10万元的资助；2位因抗击疫情不幸殉职的一线医生家庭，每个家庭获得100万元的资助。