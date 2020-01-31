网友批评Stadia更新缓慢，谷歌回应：游戏发行商的锅

IT之家1月31日消息 Stadia是谷歌在去年三月推出的云游戏平台，不过这个平台自从推出以来，一直不太顺利，无论是平台功能还是游戏阵容上，都很难说具有竞争力。网友们对此的抱怨也比较多，例如最近Reddit就有帖子汇集了玩家对Stadia的批评之声。帖子中有很多玩家抱怨谷歌对Stadia的支持力度不够，服务器都有四十天没更新，游戏新作也不见影子，功能升级没有，社群交流也没有。

今天，谷歌官方对此发表了回应，但是，谷歌的回应好像并没有得到玩家们的理解。在回应中，谷歌表示，游戏的缺乏和游戏发行商有关，他们发行游戏的时间不是谷歌能决定的，这个和发行商有关。在回应中，谷歌称：

我们理解大家关于游戏阵容的抱怨。毕竟这是关键问题。可是，并非所有120个游戏都是和Stadia团队直接关联的，我们需要由发行商来发布有关其IP/游戏的信息，以及将在哪些平台上推出。 发行商们决定这些游戏的上线时间有很多因素要考虑，包括计划的促销或活动、股东要求等。我们将继续与发行和开发合作伙伴紧密合作，并致力于在所有方面支持他们。

谷歌曾承诺2020年在Stadia上推出120款游戏，但目前还没有消息，从谷歌的回应中也无法看出这些游戏何时会出现。至于其他方面，谷歌则表示他们每周都在Stadia的官方论坛上发布周报，可是，这很难被理解为玩家们所需要的社群交流。