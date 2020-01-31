湖北将适当延长春节假期

IT之家1月31日消息据央视新闻报道，今天，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组召开小组会议指出，春节假期即将结束，有序做好返程人员疫情防控极为重要。①同意湖北省将春节假期适当延长，目前人在湖北、工作在外地的人员同样延长假期，暂不返回工作地，以利于疫情防控。②新增病例增长快地区，履行法定程序后可推迟开工开业开课。③疫情防控急需的医疗物资、群众基本生活保障行业，要抓紧组织复工。④高等学校要错峰安排返校。