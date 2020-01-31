曹德旺捐款1亿元抗击肺炎疫情，个人累积捐款超110亿

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IT之家1月31日消息 1月30日，福耀集团宣布董事长曹德旺捐赠1亿元抗击新型冠状病毒疫情，其中支持湖北省7000万元，福建省3000万元。
据悉，此次捐赠方河仁慈善基金会，由曹德旺于2011年发起成立。该基金会是我国第一家经由国务院审批，以金融资产（股票）创办的全国性非公募基金会，自成立以来累积捐赠超过15亿元人民币，范围涉及扶贫、救灾、环保、助学、公益传播与研究等多个领域。
从1983年到2019年，曹德旺已捐出个人资产超过110亿元，用于慈善事业。
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