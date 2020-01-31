公安部紧急通知：依法严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪活动

IT之家1月31日消息 今天，公安部下发紧急通知，要求各级公安机关要按照中央部署要求，依法严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪活动，切断相关病毒传播源头，有效控制重大公共卫生风险，全力打好疫情防控阻击战。

同时，各级公安机关要将非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品，非法狩猎、杀害珍贵、濒危野生动物等犯罪作为打击重点，集中查处一批大要案件，坚决摧毁一批跨区域犯罪团伙。

以下是公安部此次紧急通告的全文：

为全力配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，近日，公安部下发紧急通知，要求各级公安机关按照中央部署要求，切实增强工作责任感和紧迫感，进一步提高政治站位，加强组织领导，采取坚决有力措施，依法严厉打击涉及野生动物的违法犯罪活动，集中查处一批大要案件，坚决摧毁一批跨区域犯罪团伙，坚决打出声威，形成强大震慑，切断相关病毒传播源头，有效控制重大公共卫生风险，全力打好疫情防控阻击战。

通知指出，当前，疫情防控正在全面推进，防控力度持续加大，但疫情防控形势依然严峻复杂。野生动物可能是一些病毒的携带者和传染源，部分地方存在的“野味产业”对公共卫生安全构成重大隐患，增加了疫情防控风险。各级公安机关要坚持问题导向，立足标本兼治，统筹协调各方资源和力量，以打击非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品，非法狩猎、杀害珍贵、濒危野生动物等犯罪为重点，细化、深化各项打击措施，全面搜集线索，全力深挖彻查，开展破案攻坚，集中摧毁源头、网络，迅速形成对破坏野生动物资源违法犯罪的严打震慑态势。

通知要求，各级公安机关要广辟线索来源，组织警力深入摸底排查，主动排查发现网上线索，强化案件线索串并，全方位、多角度搜集、梳理有关情报线索。要广泛动员发动群众，激励广大群众踊跃举报违法犯罪线索。要突出工作重点，认真研究本地区破坏野生动物资源违法犯罪形势，确定打击重点，做到精确打击、精确防控。要密切协同配合，坚持网上网下联动，形成警种协调联动、资源共享、通力配合的打击工作格局。要强力破案攻坚，采取有力措施，全力深挖彻查，全链条、全环节、全要素摧毁犯罪网络、团伙。

通知要求，各级公安机关要积极配合野生动物保护、交通运输、动物防疫、卫生健康、市场监管、网络监管等部门，对野生动物人工繁育、市场经营、网络销售等环节开展全面排查。要深入农家乐、饭店酒店、花鸟宠物市场、野生动物驯养繁殖基地等场所进行大清查、大整治，切断非法经营利用野生动物的渠道。要对辖区野生动物集中分布区、集群活动地、候鸟越冬地和迁徙通道等进行严密巡查，坚决遏制乱捕滥猎野生动物行为。对行政主管部门移交的案件，各地要迅速核查，构成刑事案件的要依法严厉查处。同时，要配合相关部门加大对疫情医疗废物和含传染病病原体等危险废物处置工作的监督管理，涉嫌犯罪的要依法严厉打击，防止造成二次传染。

通知要求，要加强宣传引导，营造良好舆论氛围，通过典型案件以案说法，大力宣传我国野生动物保护法律法规，警示和震慑违法犯罪行为，切实提高公众的健康安全和生态保护意识。