手机空间告急！苹果为什么还没有对 iPhone 静音键动刀

最近一段时间，iPhone的「刘海」变得越来越碍眼了，人脸解锁的缺点在这个特殊的时期显得尤为突出。人们带着口罩无法顺利解锁iPhone，于是更加怀念曾经的home键、指纹解锁。在安卓手机拥有多种全面屏解决方案的现在，刘海屏已经成为iPhone身上独有的特点，或者说槽点之一。

当然iPhone独特的地方不止这一个，它还有一个标志性的设计就是「静音键」。哪怕经历了外观ID的更迭、软件升级，苹果依然将这个独立的开关按键保留，成为iPhone独有的家族式设计。其实不管是出于节省内部空间的考虑，还是对比软件代替的成本，苹果都有足够的理由去取消静音键。那么，苹果为什么至今都没有取消iPhone的静音键呢？

功能容易替代，体验难以复制

在智能手机形态刚刚成熟的时候，静音键是iPhone身上一个很亮眼的设计。人们可以在开会、上课时将手机快速设置为静音状态，拨动开关的操作十分方便。「一键静音」的设计主要是为了防止电话、短信，以及其它App的意外打扰，在手机上算是一个刚需。

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与之对比，苹果并没有在iPod touch上加入静音键。在iPad上，「侧边开关」最早的作用是屏幕旋转锁定，之后通过软件更新才开始支持静音操作。从iPad Air 2开始，苹果将iPad上的静音键（旋转锁定）逐步取消，转而用控制中心的静音按钮（或勿扰模式）实现。

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在iPhone上进行静音操作，有多种实现方式。比如在控制中心滑动音量滑块、在小白点（辅助触控）中添加静音按钮、长按音量减键（只针对媒体音量），在最新的iOS 13中，点击音量键也能直接呼出音量滑块，进行快速调节。

真正难以替代的是「操作体验」。物理开关可以支持盲操作，给人确定的反馈，适应更多使用场景，这对于静音操作来说十分重要。在支持Taptic Engine的设备上，手机还有震动反馈，交互体验更顺畅。

屏幕形态变化，手机厂商开始在按键上动刀

除了苹果之外，一加也一直坚持物理式的三段式开关，这在手机寸土寸金的年代实属难得。罗永浩也曾经在发布会上说，「在手机上去掉一个功能的时候，一定要使获得的功能更多，否则就没有理由去掉。」在坚果手机（锤子手机）上，用来替代静音键的是「定时静音」功能，它能够实现一键静音，并且解决了很多人「忘记关掉静音开关」的问题，如今这个功能也被不少安卓厂商借鉴。

在全面屏趋势下，取消静音键甚至是音量键都有了更充足的理由。华为Mate30 Pro采用环绕屏设计，调节音量的方式是双击侧边呼出音量调节。小米MIX Alpha 侧面采用压感屏，配合线性马达模拟真实按键的触感。vivo APEX 2019 采用双传感器方案，压力传感器用于感应按压行为，电容传感器用于精确定位，通过按压对应区域可以实现相应功能，vivo NEX3 也采用类似的解决方案。

当独立按键变成营销手段

未来的手机按键，肯定还会越来越少。现在为了某个功能去增加独立按键，更多成为手机厂商的一种营销手段。索尼手机有单独的相机键，可以快速启动相机，并实现类似相机快门的体验；小米、三星给手机增加了语音助手按键，快速启动小爱同学、Bixby；坚果手机专门为闪念胶囊设置了一个按键，快速记录想法；黑鲨专门给游戏手机设置一个按键，一键进入游戏模式。

其实单论功能实现，这些实体按键都不是必需的，用手势、悬浮球、快捷开关都能替代，重点在于物理按键带来的体验变化。苹果当年取消物理home键时也掀起了争议，很多人在实际体验后却给了很高的评价，因为苹果把震动反馈做得十分真实，体验没有打折扣，按键寿命也得到了提升。

Face ID 被人吐槽，很重要的一个原因就是它在一些场景下还无法替代指纹解锁，比如开车时的盲操作（不建议开车时玩手机）、关灯后侧躺玩手机、手机平放在桌子上时去看通知，还有最近戴口罩的场景。

iPhone会取消静音键吗？

iPhone未来会取消静音键吗？有两种可能的方向，第一是iPhone的屏幕形态发生变化，比如曲面屏、环绕屏，不得不取消静音键，不过以苹果在设计上的更迭速度看，这种变化离现在还很远，大家还是先祈祷去掉刘海屏吧。

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第二个方向是软件设计的变化，现在iPhone的音量管理功能十分简陋，缺少统一的交互管理，未来在这方面的整合，一定是iOS更新的重点。到时候提供更方便的一键静音功能，然后顺势取消物理静音开关，可能性还是很大的。

至于节省内部空间、防水设计等理由，其实在近几代iPhone中都成立。如果苹果认为有必要为此取消静音键的话，应该早就「动刀」了。

手机按键的减少，背后需要考虑的问题有很多。即使是现在智能手机形态已经趋于成熟，我们还是会看到其中不合理的交互变化，比如截屏组合键的不统一、关机键和语音助手呼出方式的冲突。想让按键的消失变得容易接受，必须在交互和体验上找到更好的解决方案。