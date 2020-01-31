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东京奥组委：东京奥运会不会因疫情取消

2020/1/31 22:25:01来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月31日消息据新华社报道，东京奥组委31日透露，计划于7月24日开幕的东京奥运会不会因为新型冠状病毒感染的肺炎疫情而取消，东京奥组委将会与国际奥委会等相关组织密切合作，采取必要的应对措施。

东京奥组委当天在一份声明中说：“我们从来没有考虑过取消奥运会的事情，东京奥组委将与国际奥委会以及其他相关机构密切合作，在必要的时候采取必要的应对措施。”

截至1月31日，日本国内新型冠状病毒感染者总数为17人。

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关键词：肺炎病毒

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