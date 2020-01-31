马斯克：“猎鹰九号”火箭发射次数今年将突破100次

北京时间1月31日晚间消息，据国外媒体报道，太空探索技术公司SpaceX CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）日前表示，如果一切顺利，今年“猎鹰九号”（Falcon 9）火箭的累计发射次数将达到“三位数”，即超过100次。

昨日，SpaceX刚刚成功地发射了“猎鹰9号”火箭，将60颗Starlink卫星全部送入轨道。这也是SpaceX发射的第四批Starlink卫星，使得目前在轨的卫星总数达到240颗。

Starlink是个庞大的卫星网络项目，旨在为全球消费者提供低廉、快速的宽带互联网服务。这是一个吸引人的项目，但要实现该目标，SpaceX需要发射4425颗卫星。

“猎鹰9号”火箭由SpaceX在2000年设计和制造，于2010年6月首次发射。经过昨日的发射之后，“猎鹰九号”在其9.5年的职业生涯中已经发射了80次。在2017年1月至2020年1月这36个月内，“猎鹰九号”完成了52次连续成功的发射。

换言之，自2017年以来，SpaceX平均发射“猎鹰9号”的次数（1.4次/月）是火箭运营前6.5年平均发射次数（每2.7个月发射1次）的四倍以上。

昨日，马斯克在Twitter上表示，他相信“猎鹰9号”的累积发射次数将于今年达到三位数，即突破100次。这意味着，在未来11个月内，“猎鹰9号”至少还要发射20次。

平均而言，SpaceX今年一月每9.7天进行一次发射。如果没有任何意外，理论上讲SpaceX今年最多可以发射37次。但基于历史记录，由于天气等原因，SpaceX经常会推迟发射。