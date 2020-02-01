各电商平台“双黄连口服液”无货或下架

IT之家2月1日消息 昨日晚间，人民日报报道称，从中国科学院上海药物所获悉，该所和武汉病毒所联合研究初步发现，中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒。目前，淘宝、京东、苏宁等各大电商平台搜索“双黄连口服液”，绝大多数商品均显示无货或下架。

其中，淘宝的“双黄连口服液”搜索结果显示，绝大多数均表示“商品已经卖光啦”。

在京东搜索“双黄连口服液”，所有商品均显示无货。

苏宁易购的搜索结果则只显示两款宠物用的“双黄连口服液”。