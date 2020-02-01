微软已将Edge-Style Scrolling添加到Google Chrome

微软已经在Windows上将Edge-Style scrolling（又称“percent-based scrolling”）功能移植到了Chromium上。启用该标志后，“鼠标滚轮和键盘滚动将以滚动条大小的百分比滚动”。

众所周知，在为新的Edge浏览器从EdgeHTML引擎切换到Chromium之后，Microsoft 势必会为Chromium做出积极的贡献。事实上，到目前为止，该公司已在Chromium中采用了超过2000项更改。最近Google 还要求 Edge团队将Edge的“Move Tab to New Window”上下文菜单选项添加到Chrome中，目前，该选项已完成添加，用户现在可以通过选择Chrome Canary 81右键菜单中的选项将一个或多个选项卡移动到新窗口。

在基于支持百分比的滚动 bug thread中，微软员工表示：“传统上，Windows应用程序以滚动器可见大小的百分比进行滚动，而Chromium当前根据系统设置和滚动方式滚动固定量。我们想介绍Chromium的选项（至少在Windows上，可能在其他平台上），以便能够执行基于性能的滚动。“

此功能的提交已于日前完成。“此CL为Windows实现了 percent-based scrolling。这使得鼠标滚轮启动的滚动被解释为预期滚动条大小的百分比，而不是直接转换为像素。这是移植Ede-Style scrolling Chromium的工作的一部分。”