Linux Kernel 5.6 开发者已准备好应对 2038 年问题

新十年伊始，Linux Kernel 5.6的开发者已经准备好着手解决将在下一个十年到来的2038年问题（又称“Y2038”或“Unix Y2K”问题）。Linux 5.6也成为第一个为32位系统准备运行到2038年之后的主线内核。

2038年问题与千年虫问题类似，它可能会导致某些软件在2038年1月19日3时14分07秒之后无法正常工作。届时，在大部分32位操作系统上，依据“time_t”标准，时间将会“绕回”且在内部被表示为一个负数，并造成程序无法工作，因为它们无法识别2038年，而可能会跳回1970年或1901年。

现阶段，还没有针对2038年问题的通用解决方案。Linux 5.6已率先做好准备，并极有可能反向移植到5.4/5.5稳定分支。

在Linux开发人员Arnd Bergmann寄给Linus Torvalds的邮件中，他提到，Linux Kernel 5.6应该作为基础，使32位系统能够运行到2038年以后。他提出的PR包括对time_t的更改，即更改存储秒数（带符号的32位整数）。

因为2038年问题，Unix时间戳将在2038年1月19日溢出，因为它无法存储带符号的32位整数，并且将限制更新32位系统。为了避免这一问题，Bergmann表示，用户空间应用程序需要使用现代Linux内核系统调用，并且需要使用GNU C Library 2.32和Musl libc 1.2针对64位time_t构建用户空间。