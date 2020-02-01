丁香医生科普：为什么不该用双黄连预防新型冠状病毒？

1 月 31 日晚，有新闻称：双黄连可抑制新型冠状病毒。这消息一出，网友纷纷炸了，双黄连口服液也很快卖断货。究竟吃双黄连口服液能不能预防新型冠状病毒？人民日报早上紧急发文，抑制并不等于预防和治疗！请勿抢购自行服用双黄连口服液。今天凌晨丁香医生发布科普文章，为什么不该用双黄连预防新型冠状病毒？

下面是具体文章内容：

1 月 31 日晚，有新闻称：双黄连可抑制新型冠状病毒。



这消息一出，网友纷纷炸了，双黄连口服液也很快卖断货。

究竟吃双黄连口服液能不能预防新型冠状病毒？

一、「抑制」不是「预防」

什么叫「抑制」？

「抑制」是：通过药物来控制病毒复制的各个环节，来达到控制病情的效果。

你要是身体里没有病毒，就没有东西可以被「抑制」；

如果身体里有病毒可以被「抑制」，那就证明：你已经被感染了。

都感染了，你还「预防」什么？

总不能去「抑制」一个不存在的东西吧……

二、所谓的「可抑制病毒」缺乏临床研究数据

想要证明一种药物真实有效，至少要这几步：

第一步，动物实验

第二步，一期临床试验

第三步，二期临床试验

第四步，三期临床试验

一般来说，完成前两步，才能证明「安全」；完成后两步，才能证明「有效」。

在今天新闻的最后，有这样一句话：

「目前，双黄连口服液已在上海公共卫生临床中心、华中科技大学附属同济医院开展临床研究。」

丁香医生敲黑板了，请问现在是「第几步」？

答案是：开始做临床试验。

目前，没有足够的公开数据能证明它在人体中「可抑制新型冠状病毒」。

三、双黄连过去有大量的不良反应证据

有人说：不管那么多，吃了总比不吃好，万一有用呢？

但你有没有想过：万一有害呢？

2013～2014 年国家药品不良反应监测年度报告显示，双黄连合剂（口服液、颗粒、胶囊、片）在中成药口服制剂中不良反应中名列前茅，发挥稳定！

图片来源：国家药品不良反应监测年度报告（2013 年）

图片来源：国家药品不良反应监测年度报告（2014 年）

双黄连口服液的药品说明书记载：「不良反应」主要是皮肤瘙痒、皮疹等过敏反应，或者是恶心、呕吐、腹痛、腹泻等轻微胃肠道反应。

从目前的疫情趋势来看，想靠吃双黄连预防病毒？连吃一个月？做好准备一个月瘙痒难耐、上吐下泻了吗？



回头看看双黄连的广告词：「您勤洗手，您多通风，人多别去凑热闹。家中常备双黄连，流感季节别感冒」。

去掉这句话中的其中七个字，也是有可取之处的。

参考文献

[1] Nmpa.gov.cn. (2015). 国家药品不良反应监测年度报告（2014年）. [online] Available at: http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2155/318885.html [Accessed 17 Jul. 2015].

[2] Samr.cfda.gov.cn. (2014). 国家药品不良反应监测年度报告（2013年）. [online] Available at: http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL1989/99794.html [Accessed 31 Jan. 2020].

[3] Samr.cfda.gov.cn. (2015). 国家药品不良反应监测年度报告（2014年）. [online] Available at: http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL1989/124407.html [Accessed 31 Jan. 2020].

[4] Samr.cfda.gov.cn. (2016). 国家药品不良反应监测年度报告（2015年）. [online] Available at: http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL0844/158940.html [Accessed 31 Jan. 2020].



[5]Samr.cfda.gov.cn. (2017). 国家药品不良反应监测年度报告（2016年）. [online] Available at: http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL0844/172167.html [Accessed 31 Jan. 2020].



[6] Nmpa.gov.cn. (2018). 国家药品监督管理局关于发布国家药品不良反应监测年度报告（2017年）的公告（2018年第3号）. [online] Available at: http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2138/227761.html [Accessed 31 Jan. 2020].



[7] Nmpa.gov.cn. (2019). 国家药品不良反应监测年度报告（2018年）. [online] Available at: http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2138/359373.html [Accessed 31 Jan. 2020].