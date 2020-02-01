老板让你明天就上班，该做好怎样的自我防护？

今年春节假期有点长。虽然原定的法定假期已经结束，但经过国务院批准，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，将2020年春节假期延迟了三天。

不过，有些特殊部门或者公司已经开始要求提前返岗，比如一些地方的体制内人员因疫情需求，接到了提前返岗的通知；有些公司则是按照国务院要求2月3日起正常上班，比如华为、联想、微众银行等；有些则2月3日-2月7日在家远程办公，2月10日上班。

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无论提前返岗还是即将返岗，对于个人来说，如何有效的在上下班途中，办公室密集区做好自我防护成为重中之重。中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、高级别专家组组长钟南山也表示提前返岗参加工作的人务必要做好个人防护措施。

不同公司也给出了相应的返岗自我防护指引或者引发了防控知识手册。网易科技《态℃》栏目组收集了部分个人防护注意事项，希望能够实现安全生产，做好自我保护，打赢防控“新冠肺炎”阻击战。

1、上下班途中

1）首要的就是佩戴口罩。相信“口罩文化”已经深入人心，每人出门一定会戴上口罩。但如何正确的佩戴口罩，或者选择口罩是需要注意的。

可以选用一次性医用口罩、医用外科口罩、KN95/N95及以上颗粒物防护口罩和医用防护口罩。不推荐棉布口罩、海绵口罩。

一次性医用口罩有三层，且有里外之分，浅色面有吸湿功能，应该贴着嘴鼻，使深色面朝外。有金属片的一边朝上，切记不要戴反。根据自己的脸型，将折面充分展开，把鼻、嘴、下颌完全包住，然后压紧鼻夹，使口罩与面部完全贴合。

对于一次性医用口罩，虽然建议连续连续佩戴4小时更换，污染或潮湿后立即更换。不过，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，疾控中心副主任贺雄表示，日常生活中建议使用一次性医用口罩，如果弄湿弄脏建议更换。

“没有出现这种情况，口罩可以反复使用。一方面是避免更多浪费，也给处理这些废弃物的部门减少压力。”

对于废弃口罩，不要乱丢弃，应放入垃圾桶内，每天两次使用75%酒精或含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理。摘下口罩之后，要洗手。

佩戴口罩不仅适用于上下班途中，在公共场合比如办公室、会议室、电梯间都需要佩戴口罩。有些公司要求全员、全天、全程都要佩戴口罩。

2）关于交通工具，由于新型冠状病毒肺炎可以通过空气中的飞沫进行传播，在人员密度较大、空气不流通的地方，比如公交车、地铁之类的公共交通工具危险系数较高。

因此，尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、已消毒的班车上班。

对于不得不乘坐公共交通工具的人员，请务必佩戴口罩，尽量避免用手触摸车上物品。

2、办公室、园区中

进入园区自觉接受体温测试，体温正常者可以入楼工作。若体温超过37.2℃，请勿入楼工作，并回家观察休息，必要时到医院就诊。

佩戴口罩已经不需要再次重申，根据其传播特性，空气不流通，人员密度较大，人员来往较频密的地方，都是高危地区。按照危险程度，相关人士依次列出了以下地点：电梯间、饭堂/餐厅、办公室。

1）电梯间。电梯做好消毒工作就是公司的责任了。对于个人来说，要佩戴好口罩，建议带上纸巾触摸电梯按键，或者触摸电梯按键后不要摸口、鼻、眼睛等部位，走出电梯后第一时间洗手消毒。

在电梯内咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，避免用手触摸眼睛、鼻或口。

2）饭堂/餐厅。为避免人员密集，建议分批就餐。餐厅要每天消毒，在餐桌椅使用后也要进行消毒，餐具用品须高温消毒。

餐厅操作间要保持清洁干燥，严禁生食和熟食用品混用，避免肉类生食。建议营养配餐，清淡适口。

对于食堂采购人员或供货人员须佩戴口罩和一次性橡胶手套，避免直接手触肉禽类生鲜材料，摘手套后及时洗手消毒。

3）办公室/会议室。办公室需要保持环境清洁。建议每日通风3次，每次20-30分钟，通风时注意保暖。人与人之间保持1米以上距离，多人办公时佩戴口罩。保持勤洗手、多饮水，坚持在进食前、如厕后按照六步法严格洗手。

开会人员仍然建议间隔1米以上。重要的是减少集中开会的次数，控制会议时间。如果会议时间过长时，开窗通风1次。会议结束后场地须进行消毒。

3、携带消毒用品

无论是在上下班途中还是上班期间，勤洗手与佩戴口罩可以说是同等重要的事情。不过，在上下班途中，洗手可能不是很现实，建议携带的酒精消毒产品如免洗洗手液（酒精含量最好超过75%）或消毒湿巾。

科学实验发现75%的酒精既能够冲入渗入，又能够高效地变性蛋白，所以杀菌效果最好。冠状病毒可以被75%的酒精高效地杀灭。

4、下班回家之后

回到家中摘掉口罩后首先洗手消毒。手机和钥匙使用消毒湿巾或75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。

因为酒精的挥发性，在家中喷洒过多酒精也不安全。房间内的消毒，喷洒84消毒液等含氯消毒剂更为高效。

总之，贯彻“口罩文化”，保持干净卫生，勤洗手，少聚会，多消毒，保证安全生产。