双黄连被抢光了？还在排队买？钟南山的努力，白费了！

来，先看看抢购双黄连的“盛况”！

钟南山给出的“不要到处跑”、“不要聚会”建议，就这么败在了双黄连之下。

就问一句：板蓝根，你服不服！

谁导演的抢购双黄连？

昨日晚间22点46分，新华社法人微博“新华视点”发布了一则消息：上海药物所、武汉病毒所联合发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒。

该消息称，双黄连口服液由金银花、黄芩、连翘三味中药组成，中医认为，这三味中药具有清热解毒、表里双清的作用，现代医学研究认为，双黄连口服液具有广谱抗病毒、抑菌、提高机体免疫功能的作用，是目前有效的广谱抗病毒药物之一。

8分钟后，人民日报官方微博转发了这一消息。

这被解读为双黄连可以治疗新型冠状病毒，引发了抢购。网易科技《态℃》记者发现，目前京东、阿里健康上都已经显示双黄连口服液处于卖光、无货状态了。

而据各地媒体报道，各地药店门口连夜出现了排队人群，就是为了抢购双黄连；此外，网上还有传言，称现在已经有人开始购买兽用双黄连产品，而段子也跟着出现了：双黄莲蓉月饼也正在被抢购中。

无语了！钟南山院士反复强调的不出门、不聚集，你们就当耳旁风了？

双黄连到底有没有用？

消息传出后，各医疗、科普机构纷纷开始“辟谣”。

首先是腾讯医典医学团队，他们发布文章《存疑：双黄连口服液对新型冠状病毒有效吗？》，开篇第一句就是：尚无有力证据证明疗效。

该文指出，双黄连相关药物均无针对冠状病毒的有效数据，在论文检索平台上也查不到任何关于双黄连药物针对SARS和MERS的疗效研究。

凌晨1点17分，中新社《国是直通车》发布了对上海药物所相关人士的采访；采访中显示，对于“双黄连药物早期服务能否控制病毒”的提问，该人士称“目前还没有详细的研究，只是在武汉病毒所做了一个初步的验证。”

对于抑制病毒的说法，该人士表示“也不能太拔高，因为这个科学的事情我们不想说得太过。”以下是《国是直通车》采访内容：

凌晨2点59分，公众号“丁香医生”发文《为什么不该用双黄连预防新型冠状病毒》，指出“抑制”不是“预防”，只有身体里有病毒了才能被抑制，而如果已经感染了还“预防”什么？

该文同时指出，“可抑制病毒”目前缺乏临床研究数据，而双黄连过去已经有大量的不良反应证据。

早上7点33分，人民日报官微再发一条微博，表示“抑制并不等于预防和治疗！特别提醒：#请勿抢购自行服用双黄连口服液#”，并指出：按照世界卫生组织，到目前为止，还没有用于预防和治疗新型冠状病毒的药物。

而据第一财经报道，一线医生对此表示“尚还没有有力证据证明其疗效，如果是才开展临床研究，就不能表示为‘可抑制’，病毒本身在体外就很脆弱，假如当真对病毒有效，那么对感染病毒的人效用如何？没有人体试验，即下结论为‘可抑制’太过草率。”

所以，乖乖听钟南山院士的话，在家呆着、别去抢双黄连了！

综合自国是直通车、第一财经、丁香医生及微博信息