确诊病例隐瞒症状主动与人密切接触，被立案侦查

IT之家2月1日消息 今日上午，青海公安通报称，确诊病例苟某被西宁警方以涉嫌危险方法危害公共安全罪立案侦查。

截至1月31日24时，西宁市已确诊9例新型冠状病毒感染的肺炎疫情病例。其中，已向社会公布的确诊病例苟某的病例详情受到了大家的关注。当日，苟某涉嫌以危险方法危害公共安全罪被公安机关立案侦查。

经公安机关初步侦查，西宁市湟中县李家山镇汉水沟村村民苟某，长期在武汉务工，近日返宁后，拒不执行西宁市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作指挥部关于“重点地区人员需向社区（村）登记备案，并主动居家隔离”的要求，故意隐瞒真实行程和活动，编造虚假归宁日期信息，对自己已有发热咳嗽等症状刻意隐瞒，欺骗调查走访人员，且多次主动与周边人群密切接触。特别恶劣的是，苟某有意隐瞒其子与其一同从武汉返宁的事实，其子也多次在外活动，并密切接触人群。

目前，苟某和其子已被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例，苟某的行为违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国传染病防治法》等国家有关法律法规和青海省西宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控处置工作指挥部通告，严重干扰破坏疫情防控工作，现苟某涉嫌以危险方法危害公共安全罪被公安机关立案侦查，采取相关措施，并隔离收治。