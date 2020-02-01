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滴滴云免费开放GPU算力，用于抗击疫情相关工作

2020/2/1 11:43:39来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家2月1日消息 今日，滴滴云方面宣布，免费向国内科研机构、医疗及救助平台等开放用于抗击疫情相关工作的GPU云计算资源和技术支持，包括但不限于GPU云服务器、负载均衡SLB、弹性公网EIP等以及相关的技术支持服务。

据了解，疫情期间，国内任何针对本次新型冠状病毒研究、药物开发的公共科研机构，医院、学校、以及线上医疗平台、免费教育资源提供方、防疫资源救助等相关平台，都可联系滴滴云。

滴滴云表示，其将在第一时间全力配合，提供资源与技术支持，为打好疫情防控战役贡献力量。

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关键词：新型冠状病毒肺炎滴滴云

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