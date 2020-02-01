苏宁张近东：艰难时期，再大的利益也无足轻重，要把保障和援助放在首位

IT之家2月1日消息 今日，苏宁董事长张近东以视频及邮件方式向苏宁员工拜年。

邮件中，张近东表示，在社会援助方面，集团正全力通过开展急需物资捐赠、开通物流绿色通道等方式驰援一线。为更好的抗击疫情，集团决定，全国疫情结束后，集团要总结在抗击疫情中表现优秀的个人和团队，予以特别嘉奖，尤其是对于武汉地区的一线员工，集团要给予重奖。集团始终与武汉员工、与全国一线员工站在一起，全力支持大家。

张近东指出，艰难时期，再大的利益也无足轻重，所有体系都要把保障和援助放在首位。

以下为张近东邮件全文：

全面行动 共克时艰

全体苏宁同仁：

过去，每年正月初八是集团新春团拜的日子，今年此时适逢举国动员共御新冠病毒关键时期，但还是要特别通过这种视频形式给大家拜年，尤其要向节日期间坚守在一线、特别是奋战在武汉的苏宁员工致以诚挚的问候和衷心的感谢。

新冠病毒疫情牵动着每个人的心，自从疫情发生以来，集团也一直高度关注、积极应对，迅速成立疫情防控小组，围绕员工及家庭防疫工作、终端的服务运行保障、援助武汉及各地抗击疫情等方面做了大量工作。其中，在社会援助方面，集团正全力通过开展急需物资捐赠、开通物流绿色通道等方式驰援一线。为更好的抗击疫情，集团决定，全国疫情结束后，集团要总结在抗击疫情中表现优秀的个人和团队，予以特别嘉奖，尤其是对于武汉地区的一线员工，集团要给予重奖。集团始终与武汉员工、与全国一线员工站在一起，全力支持大家。

在举国抗击疫情的非常时期，围绕节后各项工作针对性的开展，我向大家强调几点要求：

首先，要率先保护好自己和家人的安全。当前全国仍处于防治疫情攻坚克难的关键期，切不可掉以轻心，全体员工和家属朋友们要积极响应、自觉接受各地政府和卫生防疫部门的管理。原则上，大家要严格遵守各地复工时间，公司内部基于移动端的即时通讯办公系统，能够满足部门内部和跨体系的远程工作协同，外部合作伙伴也可以在内部平台上共享工作。

其次，要全面保障终端服务工作高效、安全的运转。身居服务行业的我们，坚守岗位保障百姓的生活所需，就是最大的责任。当前，基于企业特色，我们尤其需要强化服务社会的功能，要发挥自营电商、自营物流配送等自营能力建设的优势，快速响应用户需求，绝不允许涨价，严把配送时效；要发挥苏宁小店、家乐福等门店覆盖社区的优势，为用户的日常生活物资需求提供充足保障和一小时达服务。与此同时，对于在岗工作的同事，集团会从工作和居住环境、生活和安全保障等方面给予全面的关心和帮助，让大家安心健康工作。

三是，要发挥苏宁全球采购、全国配送等优势助力打赢疫情防控战。我们要不断强化责任担当，积极响应政府号召，结合企业所长，充分的投入到抗击疫情、援助疫区的工作中去，围绕物资支援、保障供应、稳定物价、开放版权等各个方面开展工作。目前基于国际米兰、苏宁LAOX等海外布局优势，集团正紧急从日本、韩国以及欧洲等国家和地区采购防疫用品，用于支持疫情防控工作。艰难时期，再大的利益也无足轻重，所有体系都要把保障和援助放在首位，要发挥企业特色，助力打赢这场全民战“疫”。

四是，要有效规划各体系重点工作的开展。疫情终究会过去，当前，虽然很多员工还无法投身到岗位上来，但是结合年度工作部署，大家可以通过各种形式来推动工作的开展。即使是特殊时期，我们也要继续保持苏宁人拼搏奋斗的欲望和斗志，年初制定的计划，要严格贯彻落实，要以时不我待的精神推动各项工作的开展，以零售服务美好生活，以更大的商业成就服务民生、奉献社会。

全体苏宁员工同仁朋友，2020是苏宁创立30年，是互联网零售十年转型收官之年，是第四个十年以智慧零售为核心纵深布局之年。让我们围绕年度工作目标，以创效的工作业绩，致敬伟大祖国，致敬伟大时代，致敬全国抗击新冠疫情的英雄们！

苏宁控股集团董事长 张近东

2020年2月1日