新华网：请把N95口罩让给医护人员

新华网报道，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，口罩成为了被抢购的稀缺品，特别是N95口罩，简直成了当前最坚挺的“硬通货”。“出门必须戴口罩，口罩必戴N95”，似乎成为了很多人的共识。

1月31日，国家卫生健康委疾控局发布了《新型冠状病毒感染不同风险人群防护指南》和《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》。指南针对预防呼吸道传染病最重要的佩戴口罩的措施，提出佩戴的原则、推荐口罩的类型和使用对象、口罩使用后的处理原则、儿童佩戴口罩的标准和注意事项等内容，指导公众科学合理佩戴并规范使用口罩，实现有效防护的目的。按照指南，并非所有人所有场合都需要佩戴N95口罩。

口罩作为保护自身、抵御疫情的有效工具之一，在应对疫情期间，不仅应该戴，更应该正确地戴。一般口罩有很多种，不同种类的口罩适用的场景也不一样。我们常说的“N95”，其口罩滤料对非油性颗粒物（如粉尘、酸雾、漆雾、微生物等）的过滤效率达到95%以上，是防护级别较高的口罩类型，一般是在近距离面对患者时所使用的。

多数情况下，普通人是没有必要把N95口罩作为标配的。如指南中所提出，在非疫区空旷且通风场所不需要佩戴口罩；在疫情高发地区空旷且通风场所建议佩戴一次性使用医用口罩；有疑似症状到医院就诊时，需佩戴不含呼气阀的颗粒物防护口罩或医用防护口罩；年龄极小的婴幼儿不能戴口罩，易引起窒息。钟南山院士在接受媒体采访时也提到，普通人日常生活中的防护，不一定非要戴N95口罩，一般的口罩，如外科口罩等是能阻挡大部分带有病毒的飞沫进入呼吸道的，在公共场合也就够用了。

N95口罩却是抗击疫情的一线医护人员必须佩戴的口罩。但是疫情发生以来，多地N95口罩告急，尤其接受新型冠状病毒感染的肺炎患者的定点医院口罩急缺。尽管有政府企业和社会各界的多方努力，医疗物资产能的恢复也需要一个过程。

好钢要用在刀刃上。不少专家呼吁，不如把这么宝贵的资源留下来，给疫区更需要的人。比如一线医护人员，他们是抵御疫情最前沿的战士，给他们安全的防护是夺取抗疫胜利的基本保证。或许我们每少用一片N95口罩，奋战在一线与病人密切接触的医护人员，就会多一片N95口罩，多一份防护和安全。

不去抢购囤积N95口罩，将优质医用物资留给最需要它们的一线医护人员，这也许是你我作为一个有社会责任感的平凡普通人，能为抵御疫情所能作出的微不足道但却十分重要的贡献。