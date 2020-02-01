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中国红十字会总会公布社会捐赠情况：接受资金65695.81万元，物资价值19276.51万元

2020/2/1 13:37:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据人民日报报道，截至2020年1月31日17时，中国红十字会总会机关和中国红十字基金会共接受用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐赠款物84972.32万元。其中，接受资金65695.81万元，物资价值19276.51万元。所接受的捐赠资金和物资按照疫情防控需要及捐赠方意愿安排使用。

中国红十字会总会机关接受捐赠款物11961.46万元。其中，接受资金8028.78万元，已安排使用8028.78万元，用于援建承担防控救治任务的武汉雷神山医院、武汉火神山医院900万元；用于湖北、山东、浙江疫情防控1250万元；用于武汉防控一线医务人员人道救助100万元；协议采购防控物资1749万元，计划采购防控物资4029.78万元。接受物资价值3932.68万元，已运抵湖北武汉、十堰、孝感及其他22个省市的物资价值3900.76万元，启运发往湖北武汉的物资价值31.92万元。

中国红十字基金会接受捐赠款物73010.86万元。其中，接受资金57667.03万元，已安排使用57667.03万元，设立专项救助项目用于武汉防控一线医务人员人道救助28176万元;用于援建承担防控救治任务的武汉雷神山医院、武汉火神山医院、黄冈市中心医院14383.50万元；已购买防控物资4135.64万元，协议采购防控物资5075万元，计划采购防控物资5896.89万元。接受物资价值15343.83万元，已运抵湖北武汉、黄冈的物资价值2610.96万元，运抵浙江杭州的物资价值168.09万元，启运发往湖北武汉、黄冈、孝感、咸宁的物资价值8360.68万元，启运发往北京、河北的物资价值4204.10万元。

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关键词：疫情捐款

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