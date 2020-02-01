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百度搜索“野味”大数据揭秘：果子狸蝙蝠过去十年热度不减

2020/2/1 14:26:15来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

随着新型冠状肺炎疫情的扩展，“野生动物”、“野味”再次成了公众关注的热词。有证据表示，2019新型冠状病毒最早发现在一种蝙蝠身上，科学家正在寻找中间宿主。

1月31日晚，百度发布《百度新型冠状病毒肺炎搜索大数据报告-拒绝野味篇》，报告用数据显示了此次疫情爆发背后，“野味”的暗流涌动和用户观念的转变。

报告数据显示，在过去近十年里，穿山甲和豪猪是人们最关注的野味，二者加在一起占比近5成，其次是竹鼠、蝙蝠、果子狸、狍子、蛇等。其中，新型冠状肺炎疫情爆发前，蝙蝠和果子狸得到了用户的持续关注，搜索热度走势不降反升。

与此同时，民间对于野味的多样化需求还催生了上游产业链，报告显示，特种养殖、竹鼠养殖、果子狸养殖的搜索指数总体仍然呈上升趋势。

一个例子是，2013年中国多地爆发H7N9型禽流感，但与此同时，“野鸡的做法”这一关键词的搜索量却居高不下，这意味着，当时的H7N9型禽流感并没有阻止野鸡成为人们的盘中餐。

另一个例子与蝙蝠有关，以蝙蝠粪便制成的“夜明砂”仍然是热搜药引，并呈逐年上涨态势。

可以确定的是，此次新型冠状肺炎疫情同样与野生动物有莫大的关系。一时间，拒绝野味成为了全民热议的话题。

报告显示，疫情爆发之后，人们对于“野味”的搜索和关注度达到了历史峰值，但和过去不同的是，人们如今的关注点都放在野味的危害上。

根据百度数据，“新型肺炎是什么野味传染的”、“吃蝙蝠会得什么病”等成为过去一周用户搜索最多也最关心的内容。

此外，报告显示，过去一周，百度全平台新增的阐述野味危害相关内容量（视频、图文）是过去十年的总和；在微博平台上，#管住嘴拒绝吃野味#、#拒绝吃野味#话题阅读量分别超过了8000万和5000万，拒绝野味正在成为全民共识。

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关键词：肺炎疫情野味

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