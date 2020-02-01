武汉火神山医院全面开始医疗配套设备安装、上部结构施工

据湖北之声报道，截至2月1日12时，中建三局主承建的武汉火神山医院项目场地基础施工全部完成。集装箱安装完成1650套（其中，现场拼装完成1600套，场外拼装完成50套），完成约95%；活动板房（医技楼、ICU病房）骨架安装完成4000平方米，完成约95%；水电暖通设备、供氧系统等安装完成1200套，完成70%；管线沟槽开挖、埋设及回填完成95%；污水处理站设备吊装完成；管道安装完成95%；雨水调蓄水池底板混凝土浇筑完成；设备安装完成60%；化粪池基础施工完成；吸引站房、垃圾暂存间、焚烧炉基础浇筑完成；一体化雨水提升泵安装完成；道路施工完成498米，完成40%；室内装饰配套、室外医疗配套工程全面展开。

截至2月1日12时，由武汉地产组织实施，中建三局承建的武汉雷神山医院项目总体进度完成65%。隔离区完成60%，3300间集装箱，已到场2530间；土建部分完成约60%；隔离病房场地平整、沟槽开挖、沟槽管线预埋、沟槽回填、主管道面层浇筑、非沟槽区PE膜施工已全部完成；沟槽区PE膜完成90%；条形基础施工完成95%；污水处理站底板混凝土浇筑完成；医技楼基础底板混凝土浇筑完成，钢构立柱安装完成40%；现场已完成集装箱吊装310间，并进行房间内管线安装；医护人员生活区完成80%，生活区398间K板房全部到场；A1-A7主体结构全部完成，安装部分均已进场施工，其中A1、A2、A6、A7安装完成50%；A3安装完成20%；A4、A5安装完成40%；新增专家和部队用房正开展基础施工。