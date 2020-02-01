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雷神山医院将用上北京“天眼”CT机

2020/2/1 14:55:01来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家2月1日消息 据北京日报报道，即将建成的雷神山医院将用上被称为“天眼”的CT机。

据介绍，这台“天眼”CT机能大幅度提升检查效率，改善患者就诊体验，减少医护人员与患者的接触。在该系统的帮助下，仅需三步即可完成整个CT扫描前的操作。单个患者可节省30%的扫描时间，同时大幅度减少手工操作。

据悉，按照常规工序，一台CT机出厂大约需要三周时间。但是在疫情严峻的特殊时期，在经开区的统筹协助下，工厂优化各种流程，确保了CT机三天下线，目前该CT机已经送往雷神山医院。

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关键词：肺炎病毒

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