紧急通知！湖北黄冈实行市区人口出行管控，每户每两天可指派1名成员上街采购

据黄冈发布，今天，黄冈市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部表示，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，下发了一个关于加强市区人员出行管控工作的紧急通知，每户家庭每两天可指派1名家庭成员上街采购生活物资，其他人员除生病就医、疫情防控工作需要、在商超和药店上班外，不得外出。

通知全文如下：

关于加强市区人员出行管控工作的紧急通知

为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，最大限度减少人员流动，最大力度控制疫情传播，最大程度保证人民群众生命健康，经黄冈市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部研究，决定从2月1日起，在黄冈市区范围内实行居民出行管控措施。现就有关要求通知如下：

一、严格控制市区居民出行。每户家庭每两天可指派1名家庭成员上街采购生活物资，其他人员除生病就医、疫情防控工作需要、在商超和药店上班外，不得外出。

二、市区所有党员干部、人大代表、政协委员要发挥带头作用，管好自己、家人、亲属，带动街坊邻居，协助工作人员劝导小区居民按要求少出门、少上街、不串门、不聚集。

三、对拒不听从居民小区工作人员管理劝阻、聚众闹事的，公安机关要加大打击力度。凡发现党员干部、公职人员不服从管理，不听从劝阻，参与聚众闹事的，提请纪检监察机关严肃问责，同时追究其所在单位主要负责人责任。

四、驻居民小区联系包保的党员干部要切实履行包保责任，按时上岗履责，主动支持配合居民小区工作人员做好人员外出管控工作。履职不到位的，严肃问责。

五、市区人员出行管控措施解除时间另行通知。

各县（市、区）比照执行。

2020年2月1日