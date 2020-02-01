1天3架飞机，阿里巴巴海外直采医疗物资驰援武汉、浙江

IT之家2月1日消息 在上海浦东机场，东航最忙，越来越忙——阿里巴巴全球采购的医疗物资，陆续集结，源源不断运回中国。2月1日中午，“战斗民族”俄罗斯的飞机也已落地。

图说：菜鸟联合快递企业，连夜将9省30多万件医疗物资运抵武汉协和医院。

一天3个航班。1月31日，CK258、MU5042、MU5052先后从韩国首尔飞抵中国上海，搭载阿里巴巴海外直采的超过50吨口罩等医疗物资。

最快当日达。以援浙韩国物资为例：菜鸟全球供应链在韩国接货后，装机时间从8小时压至5小时；东航取消原定装载的其他货物，留出仓位；菜鸟与货站提前交接，跳过中间环节，2小时内完成清关；提货后丹鸟物流连夜运往指定地点。

图说：阿里从海外采购的一批医疗物资，已送达杭州市第一医院。

浙江疫情不容忽视，其确诊病例数仅次于湖北，温州、杭州最多。阿里巴巴购自韩国的一批几十万只口罩，2月1日下午2时许已送达杭州市第一医院、杭州市西溪医院，并很快将抵达温州市第六医院、温州市中医院等机构。

在“风暴中心”武汉，阿里巴巴购自印尼的216箱N95口罩已完成签收。1月31日，华中科技大学同济医学院附属同济医院、武昌区疾控中心等机构的医护人员，连夜查收“救命”物资；得到分配的还有武汉市第一医院、第九医院和市中心医院。

1月25日，阿里巴巴设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海外直采医疗物资。阿里巴巴国际站、天猫国际、Lazada等跨境全平台“全球寻源”，阿里巴巴与东方航空“无缝对接”，菜鸟联合全球物流企业开通“绿色通道”，加上阿里巴巴的数据能力，正在不断挑战危机时刻之下，全球供应链的极限。

图说：阿里从印尼购入的口罩，分批进入武汉东西湖保税物流中心。

除了自己全球采购，阿里巴巴还协助大量社会救援物资以最快速度输入湖北、浙江等地。5天里，菜鸟“绿色通道”已将约200万只口罩、50多万双手套、4万多套防护服、2万多副护目镜等大批医疗物资，紧急运至湖北省内武汉、黄石、黄冈等十余个地市。一位在浙江的97年四川小伙和朋友筹集到25万只口罩，通过阿里公益和菜鸟“绿色通道”，加急送至武汉大学人民医院等机构。

武汉协和医院物资紧缺最受关注。截至2月1日上午10时15分，菜鸟“绿色通道”与快递公司连夜出击，已将北京、山东、黑龙江、湖南、海南、甘肃、四川、内蒙古、辽宁等9省（区、市）40个单位的30多万件医疗物资，包括医用口罩、医用手套、隔离衣、防护服、防护眼镜、一次性鞋套和工作帽等，直接运抵协和。