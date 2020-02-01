梅琳达·盖茨承诺投资5000万美元打造“新硅谷”

北京时间2月1下午消息，梅琳达·盖茨（Melinda Gates）投资5000万美元，在传统的科技中心之外为女性创造更多的科技就业机会。

这位慈善家在10月承诺投资10亿美元用于在未来十年内扩大女性的权力和影响力。梅琳达旗下的Pivotal Ventures周二表示，她承诺的5000万美元将用于在未来五年内在芝加哥和另外两个尚待确定的城市创建“包容性科技中心”。

这个“科技城市性别平等”倡议将重点增加获得计算机科学学位的女性，并增加科技岗位聘用的女性比例。该倡议还希望增加包含女性创始人的创业公司获得的风险投资额。

“随着科技行业继续从硅谷扩展到全国其他地区，我们有机会重新想象该行业的面貌。”梅琳达周二上午在一篇LinkedIn文章中写道，“如果这些新兴的技术中心得到支持，可以优先考虑女性在其成长中的代表性和包容性，那么他们将更有条件利用当地的各种人才，同时还有助于缩小全国范围内的性别差异。”

Pivotal计划策略和投资总监里尼·怀特梅尔（Renee Wittemyer）表示，Pivotal简单列出了潜在的城市，而之所以选择芝加哥，是因为看好其当前的科技、风险投资和更大的生态系统，以及“有吸引力的生活成本”。Pivotal计划在明年确定三个城市中的第二个。

自从梅琳达在10月做出10亿美元的承诺以来，Pivotal Ventures已向专注于老年护理的Techstars加速器和一项致力于为美国女性创造更多竞选机会的基金展开了相关投资，但未披露具体金额。

但怀特米尔承认，这笔金额相对较少：“这仅仅是个开始，我们也不能单独完成。”她说，“我们其实想以此来吸引其他资助者，以帮助我们树立一个充满活力和包容性的技术中心模范。”