北京开通新冠肺炎线上医生咨询平台，全天免费服务

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IT之家2月1日消息 据新京报报道，今天北京市新型冠状病毒感染肺炎线上医生咨询平台正式开通，该平台从今日下午2时起，正式为北京市民提供7×24小时咨询服务。
据悉，该平台采用5G、人工智能、视频通信、远程医疗等现代化信息技术手段，在疫情防控期间，千余名北京医生将接续排班为市民提供7×24小时咨询服务。
据介绍，该平台的建设旨在让北京市民足不出户获取疫情防治知识和在预防、就医等方面的专业指导，让市民缓解焦虑、有序就医，减少交叉感染风险，减轻公共医疗资源占用压力。
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