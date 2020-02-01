科大讯飞发内部信：用人工智能助力战“疫”，并捐赠1000万物资

IT之家2月1日消息 近期，新型冠状病毒的爆发始料未及，不断扩散的疫情牵动着无数人的心。社会各界纷纷协力构建起防控疫情的坚强战线。在这场无声的战役中，科大讯飞在1月26日宣布捐赠1000万物资支持一线疫情防控。

据了解，日前科大讯飞内部发布了“致全体员工的一封信”，鼓励“战‘疫’必胜”，并公布了如何在医疗、教育、司法、政府服务和运营商等领域，利用自主可控的技术和产品助力疫情防控，形成立体化援助。

据介绍，科大讯飞分别在武汉、安徽部分地区捐赠N95口罩、防护服、护目镜等紧缺医疗物资外，还充分发挥在人工智能方面的技术优势，助力各行各业投入战“疫”。

据悉，国家卫健委曾表示，基层医疗卫生机构要充分运用信息技术手段进行疫情防控。作为人工智能“国家队”，科大讯飞医疗事业部迅速成立新冠攻关团队，辅助构建基层疫情防线，协助基层医生进行疫情筛查防控和防疫知识宣教。疫情期间，科大讯飞智医助理已随访了安徽、湖北、浙江、北京等15个省市387万人，分析了242万份基层门诊病历，并向公共防疫部门提供分析报告，还通过语音合成技术赋能国家基层医疗培训。

针对因疫情而耽误学习进展的学生群体，科大讯飞教育业务为湖北省等区域提供智慧空中课堂（线上直播教学系统）服务，保障广大中小学生在疫情期间“停课不停学”。根据介绍，此阶段教学方案已经对接了北京、安徽、湖北、上海等全国19个省31个区域，覆盖学生数达800多万人。

此外，在政务应用上，科大讯飞智慧城市业务用人工智能辅助政务信息服务终端，让面向1900万注册终端的政务APP“皖事通”上线“新型肺炎防控专题”，及时向市民提供最新的疫情资讯和针对性便民服务，降低疫情传播风险。政法业务用人工智能辅助警务部门，在涉及疫区人员流动方面助力政府有效治理，配合湖北、安徽、重庆、广西、西藏5个省市的公安机关开展防疫工作。在运营商业务上，用人工智能辅助运营商，使得疫情信息能够面向基层互联网盲区进行智能宣贯。目前，科大讯飞已经联动三大运营商为市民提供超过1700万次智能客服，包括农村不上网的中老年人群。

在为各行各业赋能的同时，科大讯飞集团应急指挥组成立以来，也为每一位员工提供充足后勤保障与员工关怀：上线“每日平安打卡”系统，采取园区防疫消杀、异常情况调查跟进与协助、发放防控指南、物资协调及供应、员工免费和自购物资发放、医生在线支持问诊等多项防控措施。

同时，科大讯飞也宣布了即2月3日起，将实施“全员远程+特定项目组现场”的办公模式，并号召员工：上下同欲，坚定信念，战“疫”必胜。

附科大讯飞内部信全文：

《战“疫”必胜，因为我们在一起》

新年好！庚子春节，注定毕生难忘。在这场抗击新型冠状病毒肺炎的战斗中，每天不断增长的疫情数字都牵动着全国人民的心，也牵动着我们讯飞人的心。从年会上大家为湖北大区的小伙伴们响起的掌声到为每一个回家的伙伴们准备的口罩，从除夕夜开始筹备的紧缺医疗物资到大年初一医疗、教育、政务、政法、运营商等各条战线小伙伴们的加班加点支持这场全国战“疫”，我们都在一起，公司决定捐赠1000万物资，支持武汉和全国同胞们。

用最快的速度筹备最紧缺的医疗物资，我们在一起

我们通过供应链系统紧急协调渠道资源，采购紧急医疗物资直接送往医院前线。目前面向疫情中心武汉地区捐赠的紧缺医疗医用物资包括N95口罩、防护服、护目镜已经抵达受捐的武汉大学中南医院和武汉市第三人民医院；面向安徽地区捐增的紧缺医疗医用物资包括N95口罩、医用口罩和护目镜正在陆续抵达安徽医科大学第一附属医院与中科大第一附属医院。

用人工智能助力各行各业战“疫”，我们在一起

我们用人工智能辅助医疗构建基层疫情防线，协助基层医生进行疫情筛查防控和防疫知识宣教。医疗事业部迅速成立新冠攻关团队，通过智医助理和医生专家为一线提供最迫切需求的医疗服务，现在已经随访了安徽、湖北、浙江、北京等15个省市387万人，分析了242万份基层门诊病历并向公共防疫部门提供分析报告，还通过语音合成技术赋能国家基层医疗培训。

我们用人工智能辅助教育，保障中小学生在疫情期间“停课不停学”。教育事业群为湖北省等区域提供智慧空中课堂（线上直播教学系统），保障广大中小学生在疫情期间“停课不停学”，教学方案已经对接了北京海淀区、安徽合肥、湖北襄阳、上海浦东等全国19个省31个区域覆盖学生数达800多万人。

我们用人工智能辅助警务部门，在涉及疫区人员流动方面助力政府有效治理。政法事业群迅速成立“火神山行动”工作组，配合湖北、安徽、重庆、广西、西藏5个省市的公安机关开展防疫工作。

我们用人工智能辅助政务信息服务终端，开展疫情防控信息传播和共享，降低疫情传播风险。智慧城市事业群在“皖事通”APP上线“新型肺炎防控专题”，让这个面向1900万注册终端的政务APP及时向市民提供最新的疫情资讯和针对性便民服务。

我们用人工智能辅助运营商进行用户自助服务和疫情信息面向基层互联网盲区的智能宣贯。运营商事业部联动三大运营商已为市民提供超过1700万次智能客服，包括农村不上网的中老年人群。

这是我们讯飞人的责任，力之所及，责无旁贷，因为，“用人工智能建设美好世界”是我们的使命。

保障好每一位小伙伴，我们在一起

从成立集团应急指挥组到年会现场给每一位小伙伴发放口罩，从为疫情中心的湖北大区小伙伴打气鼓劲到为每一位小伙伴提供后勤保障——

疫情发生后，集团第一时间统筹行政、物业、供应链、企信办、人力资源部等多个部门成立集团应急指挥组，同时成立湖北区域应急小组，并鼓励各大区尤其是疫情较严重地区成立应急小组，建立快速联动防控机制全面开展疫情防控工作。这个春节，所有参与团队的小伙伴都时刻保持战斗状态，为全体员工提供最及时的安全保障。

对每一位讯飞小伙伴，我们上线了“每日平安打卡”系统，我们还采取了园区防疫消杀、异常情况调查跟进与协助、发放防控指南、物资协调及供应、员工免费和自购物资发放、医生在线支持问诊等多项防控措施，通过组织能力向大家嘘寒问暖。

因为，只有保证每一位讯飞小伙伴身体健康，我们才安心。让我们宽慰的是，到目前为止，没有发现讯飞员工确诊感染疫情。

春节假期即将结束，战“疫”工作进入关键期。从2月3日起，我们将实施“全员远程+特定项目组现场”的办公模式，即：全体员工在家办公，因工作性质确实需要现场办公的员工必须遵守规定做好防护措施，我们也将努力做好全方位保障工作，包括采取身体状况自查、园区入口检查、车辆导流、园区和办公环境消杀、电梯和封闭环境使用提示、应急临时隔离室等措施，为讯飞全体小伙伴保驾护航。

做好本职工作，是我们对抗疫情的唯一态度

重大疫情面前，84岁的钟南山院士和广大医疗工作者逆向而行冲到疫情最前线不舍昼夜，因为他们认为这是他们的本职工作。

对我们讯飞人来说，始终坚持核心源头技术创新建设美好世界也是我们的本职工作，是我们的使命与担当。我们每一位讯飞人时刻把自己岗位的工作做到最好，我们的家国情怀，我们的顶天立地，才会从理想一步一个脚印向现实迈进。

上下同欲，坚定信念，战“疫”必胜，因为我们在一起。在疫情防控的特殊时期，我们所有人同呼吸、共命运，相信在讯飞小伙伴的共同努力下，一定能够战胜疫情！

再次祝各位同学及家人平安健康！

集团应急指挥组

二〇二〇年一月三十一日