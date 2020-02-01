湖北红十字会回应捐赠物资分配质疑：深感痛心、自责和内疚

IT之家2月1日消息 1月30 日，湖北省红十字会官网公布了防控新冠肺炎捐赠物资使用情况说明，有网友质疑“为什么主力定点收治机构协和医院只收到3000 个口罩，而非定点医院的武汉仁爱医院和天佑医院收到了共计3.2 万只口罩？" ，今天下午湖北红十字会发文回应捐赠物资分配问题，称痛心自责内疚，将对直接责任人依纪依规追责。

湖北省红十字会表示，根据1月26日上午仁爱医院等单位的紧急求助信息，协调捐赠方于1月27日下午由捐赠方捐赠给武汉科技大学附属天佑医院1.8万只、仁爱医院1.8万只口罩。另外，协和医院3000只口罩是1月26日一位爱心人士定向捐赠给协和医院的。

湖北省红十字会关于捐赠物资分配有关情况的说明原文：