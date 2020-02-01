湖北红十字会回应捐赠物资分配质疑：深感痛心、自责和内疚

IT之家2月1日消息 1月30 日，湖北省红十字会官网公布了防控新冠肺炎捐赠物资使用情况说明，有网友质疑“为什么主力定点收治机构协和医院只收到3000 个口罩，而非定点医院的武汉仁爱医院和天佑医院收到了共计3.2 万只口罩？" ，今天下午湖北红十字会发文回应捐赠物资分配问题，称痛心自责内疚，将对直接责任人依纪依规追责。
湖北省红十字会表示，根据1月26日上午仁爱医院等单位的紧急求助信息，协调捐赠方于1月27日下午由捐赠方捐赠给武汉科技大学附属天佑医院1.8万只、仁爱医院1.8万只口罩。另外，协和医院3000只口罩是1月26日一位爱心人士定向捐赠给协和医院的。
湖北省红十字会关于捐赠物资分配有关情况的说明原文：
近期，湖北省红十字会捐赠物资分配问题受到媒体和网民的高度关注和质疑，我们对物资分配中存在的问题深感痛心、自责和内疚，对媒体和网民的监督和批评表示衷心的感谢！现就媒体和网民关心的问题说明如下：
一、关于分配给仁爱医院口罩的问题。2020年1月26日下午，我单位收到一家爱心企业捐赠KN95口罩3.6万只的意向。KN95口罩不在新型冠状病毒肺炎疫情防控用品清单目录内，我单位根据1月26日上午仁爱医院等单位的紧急求助信息，协调捐赠方于1月27日下午由捐赠方捐赠给武汉科技大学附属天佑医院1.8万只、仁爱医院1.8万只口罩。仁爱医院在1月24日以前，设有发热诊室和隔离观察室。
二、关于协和医院3000只口罩的问题。2020年1月26日，一位爱心人士定向捐赠协和医院3000只口罩。
三、关于省红十字会内部管理问题。我单位连夜召开党组会议，深刻查找捐赠物资接受分配中的管理问题，对存在的审核把关不严、执行程序不严格、工作不细致、作风不扎实等问题，会党组作出深刻检讨，并将对直接责任人依纪依规追责。
下一步，省红十字会将痛定思痛、举一反三、认真整改，进一步压实责任、转变作风，全程接受纪检监察部门监督，接受广大媒体和网民的监督，以更加严谨的工作态度，严格按职责、按规定、按程序接受和使用好社会各界捐赠的款物，竭尽全力配合做好疫情防控工作。
湖北省红十字会
2020年2月1日