速看！钟南山团队发布新型冠状病毒感染肺炎居家康复及防护策略

IT之家2月1日消息 据央视新闻报道，今日下午，钟南山院士带领的广州呼吸健康研究院研究团队发布了关于新型冠状病毒感染肺炎的居家康复及防护策略，包括4S呼吸康复原则、新型冠状病毒肺炎疫情目前呈现的特征以及新型冠状病毒与居家康复等内容。

▲钟南山 |图源：1月20日央视《新闻1+1》

4S呼吸康复原则

其中，新型冠状病毒感染肺炎居家康复及防护策略特别提出了4S呼吸康复原则，包括Simple（简单）、Safe（安全）、Satisfy（满意）与Save（节省）。

Simple（简单）：康复方法简单，不需要康复人员协助；

Safe（安全）：方法安全，不需要监测和协助；

Satisfy（满意）：康复效果让患者、医务人员满意；

Save（节省）：康复方法能节省费用。

新型冠状病毒肺炎疫情目前呈现的特征

1.潜伏期长（可达14天）；

2.大部分病患症状轻微，但传染性强；

3.飞沫传播是非常重要的途径；

4.老弱病残人群易感性强；

5.有聚集性特点。

新型冠状病毒与居家康复

央视新闻指出，钟南山团队公布的策略还包括居家康复方面，以下为具体内容：

在目前医疗资源紧缺的情况下，除了疑似和确诊病例必须医疗隔离外，家庭人员外出接触了可疑人群，如何减少家庭成员家庭内潜在传播可能性，我们建议因地制宜，简单易行的方法。按照人类几千年来对传染病采取的古老而有效的方法，就是两条，第一找到或者识别传染源，第二切断传播途径。

由于目前流动人口大，目前存在可能的传染性的人群有有接触史的人群、疑似病例、确诊病例，其中有疫区或者有疑似病例及确诊病例接触史的人群目前占据绝大多数，这部分人群体大，但是没有表现出疾病，非常难识别哪一个是有传染性或者停留在潜伏期，因此最优的方案是对所有可能成为传染源的人均采取措施，这种措施就是尽可能的自我隔离或者居家隔离，即便非常难做到完全隔离也要尽可能采取防护飞沫传播的重要途经，佩戴口包，尽可能切断有可能的传播途径。对于已经有流感样症状的轻症患者，目前可在医生指导下居家隔离，保证通风和休息，优化营养，适当运动，是可以自愈的；存在有下呼吸道症状（咳嗽、咳痰症状）而且有进行性加重或有轻度呼吸困难的患者则需要在定点医院由专业的PCCM医生进行评估是否住院治疗，对于已经呼吸困难的患者大部分属于重症或者危重症患者则需要ICU医生进行救治。

应对新型冠状病毒肺炎进行居家康复，我们的重点在于强调行为改变所带来的对疾病的防控所发挥的作用，强调隔离、佩戴口罩、室内通风、自我适度运动训练增加机体免疫、咳嗽咳痰的方法改进以尽可能减少飞沫传播、分泌物吐出后的密封以及消毒、居家物品的消毒、心理康复等措施。而对于明确诊断入住隔离病房与负压病房的患者或重症患者，早期康复并不推荐，不可用常规的重症CAP/HAP、ARDS患者的早期康复有效的循证依据来适用新型冠状病毒肺炎，最主要的因素在于它的传染性极强，康复治疗师进入隔离病房行康复治疗明确会增加一线感染防控的负担，也会增加医务人员感染几率，再有就是危重症早期康复需要严格掌握适应证和禁忌证，在生命体征不稳定时应以抢救生命为主要目标，但是治疗医师在诊疗时对患者康复的教育却可推行，增强患者自我能动性，康复依然可行。

新型冠状病毒肺炎患者的呼吸康复，必须在保证居室或病房良好通风对流的前提下，才能开展，尽量采用简单（Simple）、有效（Satisfy）、安全（Safe）和省费（Save）的4S方法，让患者进行包括空中踩车、拱桥和拉伸起坐的卧位康复操，根据自己的舒适度，调整每个动作的幅度、次数，达到舒适前提下的最大运动量；进行呼吸肌肉训练、咳嗽、咳痰和打喷嚏作业期间，必须严格管理飞沫，患者面对窗外空旷通风的窗台、背向室内，在背后吹风扇加强通风对流，避免飞沫在室内停留，同时患者咳嗽、咳痰和打喷嚏时，需要用纸巾包住口鼻，再进行咳嗽、咳痰和打喷嚏；有分泌物的纸巾存放于有盖子的垃圾桶。呼吸康复后，需要每天早晚分别用含氯消毒剂和紫外线各清洁消毒一次，杀灭停留在物品表面的病毒。