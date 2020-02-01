英伟达7纳米GPU马上就来，性能有望提升100%

英伟达7纳米GPU什么时候来？印第安纳大学一场次时代平台活动中暗示了英伟达最近的动向，他们很可能在今年夏天开始在超级计算机上部署全新的Tesla加速GPU，同时也是英伟达7纳米GPU序幕的开端。

一篇概述印第安纳大学Big Red 200超级计算机安装文章中揭示了未来的安装步骤，超算将分成两阶段进行不熟，其中原计划Tesla V100被推迟交付，转而等待英伟达下一代加速器投产，确保这款超算在投入使用的时候能够获得世界上最快的运算加速性能。

有意思的是，英伟达目前为止尚未披露任何Tesla或者7纳米GPU相关内容，而Tesla V100已经是2017年，基于GV100核心，已经不太符合超算所秒速的下一代处理器的秒速。

而在Big Red 200超级计算机报告中指出，下一代Tesla加速器将会给出至少70%到75%的性能提升。假设这个描述是准确的，将意味着7纳米在首次采用的前提下，足以让GPU有着翻天覆地变化，特别是成熟优化后，提升100%性能完全有可能。

但要注意的是，超算通常更注重双精度计算性能，对于消费级GPU方向不太一样。鉴于GeForce RTX系列显卡能够善用Tensor Core扩展出独门游戏加速秘籍DLSS的能力，下一代GPU在工艺提升的同时，带来的游戏性能和优化效果也将十分强大，完全有理由值得期待。