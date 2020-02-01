奥林巴斯：计划捐赠价值数百万元医疗物资支援“战疫”

IT之家2月1日消息 根据奥林巴斯官方的消息，奥林巴斯决定向武汉疫区捐赠价值数百万元的医疗设备，协助打赢这场“ 战疫”。

奥林巴斯表示，这些医疗设备，包括疫情防控急需的纤维支气管镜（ LF 一TP ） 和用于研究的生物显微镜（ CX 一23 型） ，它们将成为一线医务工作者抗击疫情的得力助手。目前，奥林巴斯称正在紧急筹备这批物资，希望以最快的速度送达抗击疫情的第一线。

奥林巴斯称，将密切关注疫情，与最美逆行者同行，与全国人民并肩，守望相助、众志成城、共克时艰。