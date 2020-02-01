都是“隔离”，到底怎么区分？

作者：同济医院感染科副主任医师马科

最近，每天被刷屏最多的就是新型冠状病毒肺炎的消息了，隔离也成了一大“热词”。密切接触过有武汉居住或旅行史的人，直接跟疑似或确诊病人接触过而没有症状的人，还有些症状轻微而达不到收治条件的人，都会被要求自己回家居家隔离观察。都是隔离，有区别吗？是不是只要隔离都得14天呢？

一、防控隔离分为四种

1、严密隔离：适用于鼠疫、肺炭疽、霍乱、咽白喉、狂犬病等及一切传播途径不明的传染病。

2、呼吸道隔离：适用于流行性感冒、麻疹、水痘、流行性腮腺炎、猩红热、白喉、百日咳、流行性脑脊髓膜炎及支原体肺炎等。

3、消化道隔离：适用于菌痢、甲型肝炎、戊型肝炎、伤寒、副伤寒、脊髓灰质炎等。

4、接触隔离：适用于婴幼儿急性呼吸道感染、咽炎或肺炎、新生儿淋球菌眼结膜炎、狂犬病、皮肤炭疽病等。

新型冠状病毒感染需进行严密隔离，无论轻重均进行严密隔离。

二、为什么必须隔离14天

决定传染病患者隔离期限的主要依据是疾病的传染期。因为过了传染期之后患者就不再具有传染性，对未患病的健康人是没有威胁的。而我们常说的健康人从疫区返回需要隔离的时间其实指的是需要流验检疫和医学观察的时限，这取决于传染病的潜伏期。因为目前认为新型冠状病毒感染的潜伏期最长为14天，该病毒在潜伏期可能具有传染性，所以隔离期限为14天。

三、从疫区返回者与从疫区经过者隔离期一样吗？

从疫区经过未在疫区停留的人员可不必进行居家隔离。从疫区返回人员应上报并居家隔离，这是对自己和他人负责任的行为。从疫区返回的人员、直接跟疑似或确诊病人接触过而没有症状的人，症状轻微而达不到收治条件的人都应单独隔离14天。

注意这里的单独隔离也是就是我们常说的居家隔离，是指应该住单人房，关门隔离，门下无缝。家里所有人戴口罩。尽量减少与家人接触，避免与家人一起就餐，一套专用物品，并且单独清洗。